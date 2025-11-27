Від океану до Карпат: 3 важкодоступні села Європи, які варті зусиль, щоб їх побачити

У Європі чимало місцин дуже красивих, але складних для добирання. Мабуть, майже неможливо визначити, які з них найбільш важкодоступні.

Але за красивістю таки можна складати певні рейтинги – нехай і суб'єктивні. Один із таких покажемо сьогодні від 24 Каналу.

Для сміливих мандрівників: чому варто відвідати Chamois, Fajã dos Padres та Верхній Яловець?

Кожне з цих поселень вимагає ретельно продумати маршрут ще до самої подорожі. Там немає звичних доріг, що, утім, стало частиною їхньої ідентичності й туристичної привабливості.

Альпійське село без машин – Chamois.

Воно розташоване﻿ в італійській Аостійській долині, і це одне з небагатьох сіл в Альпах, куди не веде жодна автомобільна дорога. Сюди потрапляють тільки канатною дорогою з містечка Buisson﻿ або гірською стежкою, пише lovevda.it.

У самому селі заборонені приватні авто, дозволені лише велосипеди й снігоходи. Завдяки цьому Chamois﻿ зберегло автентичну тишу – вузькі вулички, дерев'яні будинки й панорами масиву Червіно приваблюють тих, хто шукає повільного альпійського відпочинку.​​

Chamois в Італії серед Альп: дивіться відео MamoAir2

Канатне поселення під урвищем – Fajã dos Padres.

На португальській Мадейрі є поселення,﻿ притиснуте до вузької прибережної смуги під близько 300‑метровою базальтовою стіною. До нього немає автомобільної дороги, а дістатися можна лише канатною з верхівки урвища або човном, як зауважили на fajadospadres.com. Є ще стара крута стежка, але нині її не використовують через небезпеку зсувів.

Ізольованість допомогла зберегти тут органічні плантації винограду, бананів і тропічних фруктів. А невеликий пляж і гостьові будиночки роблять Fajã dos Padres﻿ камерною альтернативою переповненим курортам Мадейри.

Fajã dos Padres у Португалії на Мадейрі: дивіться відео madeiraunofficial

Високогірне село Карпат – Верхній Яловець.

Це село у Чернівецькій області – одне з найвисокогірніших в Україні, розповідає molbuk.ua. Житлова забудова тягнеться на висоті приблизно від 900 до понад 1100 метрів, а окремі садиби стоять на понад 1300 метрів. Дорога сюди проходить серією крутих серпантинів і ґрунтових відрізків, які після дощів або взимку стають важкопрохідними навіть для повнопривідних авто.

А проте ізольованість дозволила зберегти тут традиційний карпатський уклад – розкидані по схилах садиби, випаси, дерев'яні хати й панорами Чорногірського хребта. У 2020‑х село вже часто згадують у туристичних матеріалах як напрямок для складної, але цікавої та насиченої подорожі.

Верхній Яловець в Україні у Карпатах: дивіться відео vs-pm5dn

А які ще неординарні туристичні європейські локації варто ризикнути побачити?