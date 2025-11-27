Від океану до Карпат: 3 важкодоступні села Європи, які варті зусиль, щоб їх побачити
- Chamois в Італії є альпійським селом без автомобільних доріг, де дозволені лише велосипеди та снігоходи.
- Fajã dos Padres на Мадейрі у Португалії доступне лише канатною дорогою чи човном.
- А у Верхній Яловець у Карпатах можна доїхати тільки серією крутих серпантинів і ґрунтових відрізків.
У Європі чимало місцин дуже красивих, але складних для добирання. Мабуть, майже неможливо визначити, які з них найбільш важкодоступні.
Але за красивістю таки можна складати певні рейтинги – нехай і суб'єктивні. Один із таких покажемо сьогодні від 24 Каналу.
Для сміливих мандрівників: чому варто відвідати Chamois, Fajã dos Padres та Верхній Яловець?
Кожне з цих поселень вимагає ретельно продумати маршрут ще до самої подорожі. Там немає звичних доріг, що, утім, стало частиною їхньої ідентичності й туристичної привабливості.
Альпійське село без машин – Chamois.
Воно розташоване в італійській Аостійській долині, і це одне з небагатьох сіл в Альпах, куди не веде жодна автомобільна дорога. Сюди потрапляють тільки канатною дорогою з містечка Buisson або гірською стежкою, пише lovevda.it.
У самому селі заборонені приватні авто, дозволені лише велосипеди й снігоходи. Завдяки цьому Chamois зберегло автентичну тишу – вузькі вулички, дерев'яні будинки й панорами масиву Червіно приваблюють тих, хто шукає повільного альпійського відпочинку.
Chamois в Італії серед Альп: дивіться відео MamoAir2
Канатне поселення під урвищем – Fajã dos Padres.
На португальській Мадейрі є поселення, притиснуте до вузької прибережної смуги під близько 300‑метровою базальтовою стіною. До нього немає автомобільної дороги, а дістатися можна лише канатною з верхівки урвища або човном, як зауважили на fajadospadres.com. Є ще стара крута стежка, але нині її не використовують через небезпеку зсувів.
Ізольованість допомогла зберегти тут органічні плантації винограду, бананів і тропічних фруктів. А невеликий пляж і гостьові будиночки роблять Fajã dos Padres камерною альтернативою переповненим курортам Мадейри.
Fajã dos Padres у Португалії на Мадейрі: дивіться відео madeiraunofficial
Високогірне село Карпат – Верхній Яловець.
Це село у Чернівецькій області – одне з найвисокогірніших в Україні, розповідає molbuk.ua. Житлова забудова тягнеться на висоті приблизно від 900 до понад 1100 метрів, а окремі садиби стоять на понад 1300 метрів. Дорога сюди проходить серією крутих серпантинів і ґрунтових відрізків, які після дощів або взимку стають важкопрохідними навіть для повнопривідних авто.
А проте ізольованість дозволила зберегти тут традиційний карпатський уклад – розкидані по схилах садиби, випаси, дерев'яні хати й панорами Чорногірського хребта. У 2020‑х село вже часто згадують у туристичних матеріалах як напрямок для складної, але цікавої та насиченої подорожі.
Верхній Яловець в Україні у Карпатах: дивіться відео vs-pm5dn
А які ще неординарні туристичні європейські локації варто ризикнути побачити?
У Франції є село Rochefourchat у Дромі, де офіційно зареєстрований лише один постійний мешканець (деякі джерела вказують 2). Попри це, адміністративно село є окремою комуною з власним мером і статусом муніципалітету, що робить його одним із найсамотніших поселень Європи.
А в Італії є село Civita di Bagnoregio, що стоїть на вершечку ерозійної туфової скелі й фактично розсипається. Його називають "мертвим містом", але водночас локація стала культовою для туристів з єдиним пішохідним мостом до материка та суворими обмеженнями для збереження ландшафту.
