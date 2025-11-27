От океана до Карпат: 3 труднодоступных села Европы, которые стоят усилий, чтобы их увидеть

В Европе немало местностей очень красивых, но сложных для добирания. Пожалуй, почти невозможно определить, какие из них наиболее труднодоступны.

Но по красоте таки можно составлять определенные рейтинги – пусть и субъективные. Один из таких покажем сегодня от 24 Канала.

Смотрите также Красота граничит со смертью: 5 самых опасных для туристов мест на планете

Для смелых путешественников: почему стоит посетить Chamois, Fajã dos Padres и Верхний Яловец?

Каждое из этих поселений требует тщательно продумать маршрут еще до самого путешествия. Там нет привычных дорог, что, впрочем, стало частью их идентичности и туристической привлекательности.

Альпийская деревня без машин – Chamois.

Оно расположено в итальянской Аостийской долине, и это одно из немногих сел в Альпах, куда не ведет ни одна автомобильная дорога. Сюда попадают только по канатной дороге из городка Buisson или по горной тропе, пишет lovevda.it.

В самой деревне запрещены частные авто, разрешены только велосипеды и снегоходы. Благодаря этому Chamois сохранило аутентичную тишину – узкие улочки, деревянные дома и панорамы массива Червино привлекают тех, кто ищет медленного альпийского отдыха.

Chamois в Италии среди Альп: смотрите видео MamoAir2

Канатное поселение под обрывом – Fajã dos Padres.

На португальской Мадейре есть поселение, прижатое к узкой прибрежной полосе под около 300-метровой базальтовой стеной. К нему нет автомобильной дороги, а добраться можно только по канатной с верхушки обрыва или на лодке, как заметили на fajadospadres.com. Есть еще старая крутая тропа, но сейчас ее не используют из-за опасности оползней.

Изолированность помогла сохранить здесь органические плантации винограда, бананов и тропических фруктов. А небольшой пляж и гостевые домики делают Fajã dos Padres камерной альтернативой переполненным курортам Мадейры.

Fajã dos Padres в Португалии на Мадейре: смотрите видео madeiraunofficial

Высокогорное село Карпат – Верхний Яловец.

Это село в Черновицкой области – одно из самых высокогорных в Украине, рассказывает molbuk.ua. Жилая застройка тянется на высоте примерно от 900 до более 1100 метров, а отдельные усадьбы стоят на более чем 1300 метров. Дорога сюда проходит серией крутых серпантинов и грунтовых отрезков, которые после дождей или зимой становятся труднопроходимыми даже для полноприводных авто.

Тем не менее изолированность позволила сохранить здесь традиционный карпатский уклад – разбросанные по склонам усадьбы, выпасы, деревянные хаты и панорамы Черногорского хребта. В 2020-х село уже часто упоминают в туристических материалах как направление для сложного, но интересного и насыщенного путешествия.

Верхний Яловец в Украине в Карпатах: смотрите видео vs-pm5dn

А какие еще неординарные туристические европейские локации стоит рискнуть увидеть?