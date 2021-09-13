Історія міста
Ще наприкінці XVI століття король Сигізмунд ІІІ надав Варшаві статусу столиці. Він наказав побудувати особистий палац у цьому місті. Офіційно ж Варшава стала столицею лише вкінці XVІІІ століття.
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У 1944 році Червоній Армії вдалося звільнити столицю від німецьких військ. Тоді Гітлер чинив опір до останнього і навіть наказав знищити місто, не залишивши в ньому бібліотек і музеїв (усі важливі історичні та культурні цінності вивезли в Німеччину). Місто було зруйноване – збереглося приблизно 15% Варшави.
Варшава / Фото poland.travel
Сьогодні Варшава відновлена: центр відреставрований та має відмінності із довоєнним часом. Наприклад, є будинки, фасади яких такі ж, як у довоєнний час, але планування квартир повністю змінене.
Географія та клімат
Місто розташоване на Мазовецькій низовині, що визначає його помірно-континентальні кліматичні умови. Погода у Варшаві взимку не дуже холодна, а літо – дощове. У холодну пору року температура не опускається нижче -5 градусів Цельсія, а влітку тримається в межах +20 – 23 градусів Цельсія. У дуже рідкісних випадках температура влітку перевищує позначку в +30 градусів Цельсія, а взимку знижується до -15 градусів Цельсія. Осінь досить тепла та довга, весна змінює зиму поступово, не різко.
Як дістатися
Літак "Київ – Варшава" – найкращий варіант, якщо ви хочете швидко та без особливих проблем дістатися до польської столиці. Але якщо хочете полетіти з комфортом, готуйтеся заплатити мінімум 60 євро за переліт в обидва боки. При цьому летіти треба приблизно півтори години. Коли доберетеся до аеропорту Варшави, який називається Шопен, за проїзд до міста потрібно буде заплатити приблизно 1 євро.
Залізничне сполучення між двома столицями розвинене трохи гірше, ніж автобусне. Потяг "Київ – Варшава" курсує щодня, але він тільки один. У дорозі ви будете перебувати близько 15 годин. Зручно те, що потяг їде вночі, тому ви не будете мучитися в дорозі та заощадите на ночівлі в готелі. Купити квиток на поїзд можна мінімум за 40 євро.
Проживання у Варшаві
Більшість туристів зупиняє вибір на житлі в готелях неподалік залізничного вокзалу або аеропорту. За готельний номер у цьому районі доведеться заплатити мінімум 40 євро, а за місце в хостелі – 11 євро. Врахуйте, що у свята вартість житла у Варшаві збільшується. Дешевші варіанти можна знайти у районах Брудно і Бялоленка. Там номер у готелі та ліжко в хостелі коштуватимуть приблизно у 2 рази дешевше.
Нічна Варшава / Фото shangrilatours
Для тих, хто подорожує на своїй машині, є кемпінги, які істотно заощадять ваш бюджет на поїздку. Затишний номер обійдеться у 45 євро. При цьому у вас буде кухня, бар, пральня та Інтернет.
Шопінг та покупки
Польська столиця заслужено вважається раєм для любителів покупок. Вибір тут не такий широкий, як у Мілані, зате ціни приємно дивують. Взуття та одяг краще купувати в торгових центрах, а на ринках шукайте знамениті краківську ковбасу та копчений сир. На блошиних ринках можна знайти рідкісні антикварні вироби.
Більшість магазинів і торгових центрів зосереджені на Ринковій площі. Працюють вони здебільшого за звичним графіком для європейців – з 9 ранку до 19 вечора. Сувенірні магазини відкриті у цей же час, перерв на обід вони не роблять.
Якщо багато європейських міст закривають магазини у неділю, то у Варшаві все інакше. Вихідні влаштовують тільки в другу неділю місяця та на державні свята.
Яка жінка не чула про польську косметику? Зараз її якість також на висоті завдяки натуральним компонентам у складі. Марки Ziaja і Bielenda широко відомі в Україні. Ці бренди бюджетні, тому їх можна знайти в супермаркетах. Відомий за радянських часів парфум Pani Walewska досі продається у Варшаві та не втрачає популярності. До речі, у цієї марки є і хороші креми, але прославилася вона завдяки парфумам.
За ювелірними прикрасами вирушайте на ринок або в магазини. У країні представлена велика кількість бурштинових прикрас. При цьому ціни не кусаються. Наприклад, срібні сережки-пуссети з бурштиновими вставками можна придбати за 50 злотих. Є й унікальні авторські прикраси з темного бурштину, які будуть дорожче приблизно у 10 разів.
Їжа та напої
Якщо говорити про їжу, з Варшавою у багатьох асоціюється краківська ковбаса. Туристи обожнюють цю нежирну закуску, щедро посипану приправами, перцем і часником. Рецепт ковбаси датується XVI століттям. Подейкують, що він дотепер залишився незмінним. Популярними є і довгі підкопчені ковбаски – кабаноси.
У Варшаві продаються особливі міцні спиртні напої, наприклад, трав'яні лікери, горілка з дубових бочок або настояна на травах. Ще один популярний алкогольний напій – питний мед. Вино тут не користується особливою пошаною у місцевих, але при цьому виноградники в Польщі все ж є. Живе пиво купуйте у крафтових пивоварнях, пийте тільки свіжі напої.
Варшава / Фото mishka.travel
Більшість ресторанів і кафе працюють допізна. Ви можете відвідати заклади з місцевою кухнею, а також знайти кафе зі стравами будь-якої кухні світу. Для економних туристів є "молочні бари" – місцеві фастфуди.
Любителі пива обов'язково повинні заглянути в ресторан цього хмільного напою – Browarmia Krolewska. Працює він вже 16 років і пропонує туристам понад 12 різновидів пива. Крім цього, тут можна посмакувати оригінальні місцеві закуски, серед яких – обсмажене свиняче м'ясо.
Dom Polski – ресторан, розташований на місці старовинної будівлі. Замовити тут можна птицю, дичину та рибу. Але цей заклад відомий не їжею, а своїм оформленням – розкішними залами й оранжереями з екзотичними рослинами.
У середньому, в будь-якому закладі можна пообідати за 20 – 30 євро.
Що подивитись у Варшаві
Насамперед у Варшаві варто відвідати Старе місто. Реставратори потрудилися на славу, повернувши йому довоєнний вигляд. Завдяки зусиллям майстрів Старе місто вважається спадщиною ЮНЕСКО. Камерне місто ніби зійшло зі сторінок казки, а його родзинкою є Ринкова площа із сиреною.
Обов'язково відвідайте міський музей, щоб дізнатися про історію Варшави більше. Ще однією перлиною цього населеного пункту вважається собор святого Іоанна Хрестителя.
Cобор святого Іоанна Хрестителя / Фото bezviz
У центральному парку проходять концерти на честь Шопена, а Палац культури та науки є міською візитівкою. Будівлю можна побачити з будь-якої точки міста, всередині є музеї, театри й кінотеатри, кафе. З оглядового майданчика відкривається вид на варшавську панораму.
Палац культури і науки / Фото yonik
Любителям історії можна відправитися в туристичний маршрут на огляд мультимедійної виставки, присвяченій території колишнього гетто, куди звозили євреїв у період Другої світової війни. Також в інтерактивному Музеї Варшавського повстання є кілька виставок, присвячених боротьбі місцевих жителів із фашистами.
Розваги та нічне життя у Варшаві
У Варшаві вирує нічне життя. Подивитися на місто з висоти пташиного польоту можна з даху Марріотт Панорама Бару. Будівля працює до 2 години ночі.
План Б – чудовий бар із затишною атмосферою, де часто весело проводять час студенти. Тут можна випити алкогольні напої та потанцювати на вечірці. У теплу пору року в барі працює літній майданчик, з якого відкривається вид на нічну площу.
Спів Сирени – невеликий віскі-бар. Впізнати цей заклад можна по скульптурі русалки, що прикрашає вхід, старовинним мозаїкам, дерев'яним панелям та оригінальним дзеркалам. Тут подають оригінальні сорти віскі (наприклад, шоколадне). Усередині розташовуються 3 бари та 2 тераси, на яких ви зможете насолодитися видом на нічне місто. Клуб працює на вихідних до ранку, а в будні дні – до 12 ночі.
Тож у Варшаві є багато пам'яток архітектури та закладів, які варто побачити на власні очі. Тому не втрачайте можливості поїхати у це старовинне місто і насолодитися його видами.