Історія міста

Ще наприкінці XVI століття король Сигізмунд ІІІ надав Варшаві статусу столиці. Він наказав побудувати особистий палац у цьому місті. Офіційно ж Варшава стала столицею лише вкінці XVІІІ століття.

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У період Другої світової війни адміністративним центром країни вважався Краків. Центр Польщі перебував повністю під владою німецького уряду. Всі загальноосвітні заклади закрилися, а близько 1/3 населення Варшави, що мало єврейське походження, були знищені.

У 1944 році Червоній Армії вдалося звільнити столицю від німецьких військ. Тоді Гітлер чинив опір до останнього і навіть наказав знищити місто, не залишивши в ньому бібліотек і музеїв (усі важливі історичні та культурні цінності вивезли в Німеччину). Місто було зруйноване – збереглося приблизно 15% Варшави.



Варшава / Фото poland.travel

Сьогодні Варшава відновлена: центр відреставрований та має відмінності із довоєнним часом. Наприклад, є будинки, фасади яких такі ж, як у довоєнний час, але планування квартир повністю змінене.

Географія та клімат

Місто розташоване на Мазовецькій низовині, що визначає його помірно-континентальні кліматичні умови. Погода у Варшаві взимку не дуже холодна, а літо – дощове. У холодну пору року температура не опускається нижче -5 градусів Цельсія, а влітку тримається в межах +20 – 23 градусів Цельсія. У дуже рідкісних випадках температура влітку перевищує позначку в +30 градусів Цельсія, а взимку знижується до -15 градусів Цельсія. Осінь досить тепла та довга, весна змінює зиму поступово, не різко.

Як дістатися

Літак "Київ – Варшава" – найкращий варіант, якщо ви хочете швидко та без особливих проблем дістатися до польської столиці. Але якщо хочете полетіти з комфортом, готуйтеся заплатити мінімум 60 євро за переліт в обидва боки. При цьому летіти треба приблизно півтори години. Коли доберетеся до аеропорту Варшави, який називається Шопен, за проїзд до міста потрібно буде заплатити приблизно 1 євро.

Добратись з Києва до Варшави можна й автобусом. Пропозицій для проїзду багато, близько 10 рейсів на добу. Тому виїхати можна в будь-який момент. Вартість квитка стартує від 20 євро. Багато автобусів їдуть в аеропорт Варшави, що дуже зручно, якщо ви плануєте транзитом завітати у Варшаву.

Залізничне сполучення між двома столицями розвинене трохи гірше, ніж автобусне. Потяг "Київ – Варшава" курсує щодня, але він тільки один. У дорозі ви будете перебувати близько 15 годин. Зручно те, що потяг їде вночі, тому ви не будете мучитися в дорозі та заощадите на ночівлі в готелі. Купити квиток на поїзд можна мінімум за 40 євро.

Проживання у Варшаві

Більшість туристів зупиняє вибір на житлі в готелях неподалік залізничного вокзалу або аеропорту. За готельний номер у цьому районі доведеться заплатити мінімум 40 євро, а за місце в хостелі – 11 євро. Врахуйте, що у свята вартість житла у Варшаві збільшується. Дешевші варіанти можна знайти у районах Брудно і Бялоленка. Там номер у готелі та ліжко в хостелі коштуватимуть приблизно у 2 рази дешевше.

Нічна Варшава / Фото shangrilatours

Для тих, хто подорожує на своїй машині, є кемпінги, які істотно заощадять ваш бюджет на поїздку. Затишний номер обійдеться у 45 євро. При цьому у вас буде кухня, бар, пральня та Інтернет.

Шопінг та покупки

Польська столиця заслужено вважається раєм для любителів покупок. Вибір тут не такий широкий, як у Мілані, зате ціни приємно дивують. Взуття та одяг краще купувати в торгових центрах, а на ринках шукайте знамениті краківську ковбасу та копчений сир. На блошиних ринках можна знайти рідкісні антикварні вироби.

Більшість магазинів і торгових центрів зосереджені на Ринковій площі. Працюють вони здебільшого за звичним графіком для європейців – з 9 ранку до 19 вечора. Сувенірні магазини відкриті у цей же час, перерв на обід вони не роблять.

Якщо багато європейських міст закривають магазини у неділю, то у Варшаві все інакше. Вихідні влаштовують тільки в другу неділю місяця та на державні свята.

Розпродажі у Варшаві здійснюються на різдвяні свята та влітку. Найбільші знижки – на новорічні свята (можуть досягати 70%). У деяких магазинах можна придбати товари з 90% знижкою, при чому це не маркетинговий хід, а реальні розпродажі. Шукайте продукцію місцевих виробників, оскільки зазвичай якість у польських речей висока, а ціни – доступні.

Яка жінка не чула про польську косметику? Зараз її якість також на висоті завдяки натуральним компонентам у складі. Марки Ziaja і Bielenda широко відомі в Україні. Ці бренди бюджетні, тому їх можна знайти в супермаркетах. Відомий за радянських часів парфум Pani Walewska досі продається у Варшаві та не втрачає популярності. До речі, у цієї марки є і хороші креми, але прославилася вона завдяки парфумам.

За ювелірними прикрасами вирушайте на ринок або в магазини. У країні представлена ​​велика кількість бурштинових прикрас. При цьому ціни не кусаються. Наприклад, срібні сережки-пуссети з бурштиновими вставками можна придбати за 50 злотих. Є й унікальні авторські прикраси з темного бурштину, які будуть дорожче приблизно у 10 разів.

Їжа та напої

Якщо говорити про їжу, з Варшавою у багатьох асоціюється краківська ковбаса. Туристи обожнюють цю нежирну закуску, щедро посипану приправами, перцем і часником. Рецепт ковбаси датується XVI століттям. Подейкують, що він дотепер залишився незмінним. Популярними є і довгі підкопчені ковбаски – кабаноси.

Обов'язково спробуйте бундзу (сир, який чимось схожий на бринзу) і журавлинний соус. Ласуни повинні купити місцевий мед, який відрізняється ароматним і насиченим смаком. Якщо говорити про оригінальні солодощі, зупиніть вибір на імбирі або ягодах, политих шоколадом. А місцеві пряники зі спеціями – окреме задоволення, хоч і екзотичне.

У Варшаві продаються особливі міцні спиртні напої, наприклад, трав'яні лікери, горілка з дубових бочок або настояна на травах. Ще один популярний алкогольний напій – питний мед. Вино тут не користується особливою пошаною у місцевих, але при цьому виноградники в Польщі все ж є. Живе пиво купуйте у крафтових пивоварнях, пийте тільки свіжі напої.

Варшава / Фото mishka.travel

Більшість ресторанів і кафе працюють допізна. Ви можете відвідати заклади з місцевою кухнею, а також знайти кафе зі стравами будь-якої кухні світу. Для економних туристів є "молочні бари" – місцеві фастфуди.

Любителі пива обов'язково повинні заглянути в ресторан цього хмільного напою – Browarmia Krolewska. Працює він вже 16 років і пропонує туристам понад 12 різновидів пива. Крім цього, тут можна посмакувати оригінальні місцеві закуски, серед яких – обсмажене свиняче м'ясо.

Фанатам домашньої кухні в Варшаві потрібно відвідати Folk Gospoda. Цей ресторан має сільський інтер'єр, на цьому фоні грає народна музика. Подають у ньому національні польські страви, наприклад, свинячі запечені ніжки. До речі, до них чудово підходить горілка чи настояна на зеленому горісі.

Dom Polski – ресторан, розташований на місці старовинної будівлі. Замовити тут можна птицю, дичину та рибу. Але цей заклад відомий не їжею, а своїм оформленням – розкішними залами й оранжереями з екзотичними рослинами.

У середньому, в будь-якому закладі можна пообідати за 20 – 30 євро.

Що подивитись у Варшаві

Насамперед у Варшаві варто відвідати Старе місто. Реставратори потрудилися на славу, повернувши йому довоєнний вигляд. Завдяки зусиллям майстрів Старе місто вважається спадщиною ЮНЕСКО. Камерне місто ніби зійшло зі сторінок казки, а його родзинкою є Ринкова площа із сиреною.

Обов'язково відвідайте міський музей, щоб дізнатися про історію Варшави більше. Ще однією перлиною цього населеного пункту вважається собор святого Іоанна Хрестителя.

Cобор святого Іоанна Хрестителя / Фото bezviz

Оскільки довгий час у столиці були розташовані замки польських королів, туристам буде цікаво насолодитися їхньою оригінальною архітектурою, побачити регалії та трони колишніх правителів, а також картини знаменитих художників.

У центральному парку проходять концерти на честь Шопена, а Палац культури та науки є міською візитівкою. Будівлю можна побачити з будь-якої точки міста, всередині є музеї, театри й кінотеатри, кафе. З оглядового майданчика відкривається вид на варшавську панораму.

Палац культури і науки / Фото yonik

Любителям історії можна відправитися в туристичний маршрут на огляд мультимедійної виставки, присвяченій території колишнього гетто, куди звозили євреїв у період Другої світової війни. Також в інтерактивному Музеї Варшавського повстання є кілька виставок, присвячених боротьбі місцевих жителів із фашистами.

Розваги та нічне життя у Варшаві

У Варшаві вирує нічне життя. Подивитися на місто з висоти пташиного польоту можна з даху Марріотт Панорама Бару. Будівля працює до 2 години ночі.

План Б – чудовий бар із затишною атмосферою, де часто весело проводять час студенти. Тут можна випити алкогольні напої та потанцювати на вечірці. У теплу пору року в барі працює літній майданчик, з якого відкривається вид на нічну площу.

Спів Сирени – невеликий віскі-бар. Впізнати цей заклад можна по скульптурі русалки, що прикрашає вхід, старовинним мозаїкам, дерев'яним панелям та оригінальним дзеркалам. Тут подають оригінальні сорти віскі (наприклад, шоколадне). Усередині розташовуються 3 бари та 2 тераси, на яких ви зможете насолодитися видом на нічне місто. Клуб працює на вихідних до ранку, а в будні дні – до 12 ночі.

Тож у Варшаві є багато пам'яток архітектури та закладів, які варто побачити на власні очі. Тому не втрачайте можливості поїхати у це старовинне місто і насолодитися його видами.