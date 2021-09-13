История города

Еще в конце XVI века король Сигизмунд ІІІ предоставил Варшаве статуса столицы. Он приказал построить личный дворец в этом городе. Официально же Варшава стала столицей лишь в конце XVIII века .

Читайте также Польша и две скандинавские страны разрешили въезд украинским туристам

В период Второй мировой войны административным центром страны считался Краков. Центр Польши находился полностью во власти немецкого правительства. Все общеобразовательные учреждения закрылись, а около 1/3 населения Варшавы, мало еврейское происхождение, были уничтожены.

В 1944 году Красной Армии удалось освободить столицу от немецких войск. Тогда Гитлер сопротивлялся до последнего и даже приказал уничтожить город, не оставив в нем библиотек и музеев (все важные исторические и культурные ценности вывезли в Германию). Город был разрушен – сохранилось примерно 15% Варшавы .



Варшава / Фото poland.travel

Сегодня Варшава восстановлена: ​​центр отреставрированный и имеет различия с довоенным временем. Например, есть дома, фасады которых такие же, как в довоенное время, но планировка квартир полностью изменена.

География и климат

Город расположен на Мазовецкой низменности, что определяет его умеренно-континентальные климатические условия . Погода в Варшаве зимой не очень холодная, а лето – дождливое. В холодное время года температура не опускается ниже -5 градусов Цельсия, а летом держится в пределах +20 – 23 градусов Цельсия. В очень редких случаях температура летом превышает отметку в +30 градусов Цельсия, а зимой снижается до -15 градусов Цельсия. Осень достаточно теплая и длинная, весна сменяет зиму постепенно, не резко.

Как добраться

Самолет "Киев – Варшава" – лучший вариант, если вы хотите быстро и без особых проблем добраться до польской столицы. Но если хотите полететь с комфортом, готовьтесь заплатить минимум 60 евро за перелет в обе стороны. При этом лететь надо примерно полтора часа . Когда доберетесь до аэропорта Варшавы, который называется Шопен, за проезд в город нужно будет заплатить примерно 1 евро.

Добраться из Киева в Варшаву можно и автобусом. Предложений для проезда много, около 10 рейсов в сутки. Поэтому выехать можно в любой момент. Стоимость билета стартует от 20 евро . Многие автобусы едут в аэропорт Варшавы, что очень удобно, если вы планируете транзитом посетить Варшаву.

Железнодорожное соединение между двумя столицами развито несколько хуже, чем автобусное. Поезд "Киев – Варшава" курсирует ежедневно, но он только один. В дороге вы будете находиться около 15 часов. Удобно то, что поезд едет ночью, поэтому вы не будете мучиться в дороге и сэкономите на ночевки в отеле. Купить билет на поезд можно минимум за 40 евро .

Проживание в Варшаве

Большинство туристов останавливает выбор на жилье в гостиницах недалеко от железнодорожного вокзала или аэропорта. За гостиничный номер в этом районе придется заплатить минимум 40 евро, а за место в хостеле – 11 евро. Учтите, что в праздники стоимость жилья в Варшаве увеличивается . Дешевые варианты можно найти в районах Грязно и Бялоленка . Там номер в гостинице и кровать в хостеле обойдутся примерно в 2 раза дешевле.

Ночная Варшава / Фото shangrilatours

Для тех, кто путешествует на своей машине, есть кемпинги , которые существенно сэкономят ваш бюджет на поездку. Уютный номер обойдется в 45 евро. При этом у вас будет кухня, бар, прачечная и Интернет.

Шопинг и покупки

Польская столица заслуженно считается раем для любителей покупок. Выбор здесь не так широк, как в Милане, зато цены приятно удивляют. Обувь и одежду лучше покупать в торговых центрах, а на рынках ищите знаменитые краковскую колбасу и копченый сыр. На блошиных рынках можно найти редкие антикварные изделия.

Большинство магазинов и торговых центров сосредоточены на Рыночной площади. Работают они в основном по обычному графику для европейцев – с 9 утра до 19 вечера . Сувенирные магазины открыты в это же время, перерывов на обед они не делают.

Если многие европейские города закрывают магазины в воскресенье, то в Варшаве все иначе. Выходные устраивают только во второе воскресенье месяца и на праздники.

Распродажи в Варшаве осуществляются на рождественские праздники и летом. Самые большие скидки – на новогодние праздники (могут достигать 70%). В некоторых магазинах можно приобрести товары с 90% скидкой, причем это не маркетинговый ход, а реальные распродажи. Ищите продукцию местных производителей, поскольку обычно качество в польских вещей высока, а цены – доступные.

Какая женщина не слышала о польской косметику? Сейчас ее качество также на высоте благодаря натуральным компонентам в составе. Марки Ziaja и Bielenda широко известны в Украине. Эти бренды бюджетные, поэтому их можно найти в супермаркетах. Известный в советское время парфюм Pani Walewska до сих пор продается в Варшаве и не теряет популярности. Кстати, у этой марки есть и хорошие кремы, но прославилась она благодаря духам.

За ювелирными украшениями отправляйтесь на рынок или в магазины. В стране представлено большое количество янтарных украшений. При этом цены не кусаются . Например, серебряные серьги-пуссеты с янтарными вставками можно приобрести за 50 злотых. Есть и уникальные авторские украшения из темного янтаря, которые будут дороже примерно в 10 раз.

Еда и напитки

Если говорить о еде, с Варшавой у многих ассоциируется краковская колбаса . Туристы обожают эту нежирную закуску, щедро посыпанную приправами, перцем и чесноком. Рецепт колбасы датируется XVI веком. Говорят, что он до сих пор остался неизменным. Популярны и длинные подкопченные колбаски – кабаносы .

Обязательно попробуйте б ундз (сыр, который чем-то похож на брынзу) и клюквенный соус . Сладкоежки должны купить местный мед , который отличается ароматным и насыщенным вкусом. Если говорить об оригинальных сладости, остановите выбор на имбире или ягодах, политых шоколадом. А местные пряники со специями – отдельное удовольствие, хоть и экзотическое.

В Варшаве продаются особые крепкие спиртные напитки, например, травяные ликеры, водка из дубовых бочек или настоянная на травах. Еще один популярный алкогольный напиток – питьевой мед . Вино здесь не пользуется особым почетом у местных, но при этом виноградники в Польше все же есть. Живое пиво покупайте в крафтовой пивоварнях, пейте только свежие напитки.

Варшава / Фото mishka.travel

Большинство ресторанов и кафе работают допоздна. Вы можете посетить заведения с местной кухней, а также найти кафе с блюдами любой кухни мира. Для экономных туристов есть "молочные бары" – местные фастфуды.

Любители пива обязательно должны заглянуть в ресторан этого хмельного напитка – Browarmia Krolewska . Работает он уже 16 лет и предлагает туристам более 12 разновидностей пива. Кроме этого, здесь можно насладиться оригинальные местные закуски, среди которых – обжаренное свиное мясо.

Фанатам домашней кухни в Варшаве нужно посетить Folk Gospoda . Этот ресторан имеет деревенский интерьер, на этом фоне играет народная музыка. Подают в нем национальные польские блюда, например, свиные запеченные ножки. Кстати, к ним прекрасно подходит водка или настоянная на зеленом орехе.

Dom Polski – ресторан, расположенный на месте старинного здания. Заказать здесь можно птицу, дичь и рыбу. Но это заведение известен не едой, а своим оформлением – роскошными залами и оранжереями с экзотическими растениями .

В среднем в любом заведении можно пообедать за 20 – 30 евро.

Что посмотреть в Варшаве

Прежде всего в Варшаве стоит посетить Старый город . Реставраторы потрудились на славу, вернув ему довоенный вид. Благодаря усилиям мастеров Старый город считается наследием ЮНЕСКО. Камерное город будто сошло со страниц сказки, а его изюминкой является Рыночная площадь с сиреной.

Обязательно посетите городской музей, чтобы узнать об истории Варшавы больше. Еще одной жемчужиной этого населенного пункта считается собор святого Иоанна Крестителя .

Собор святого Иоанна Крестителя / Фото bezviz

Поскольку долгое время в столице были расположены замки польских королей, туристам будет интересно насладиться их оригинальной архитектурой, увидеть регалии и троны бывших правителей, а также картины знаменитых художников.

В центральном парке проходят концерты в честь Шопена, а Дворец культуры и науки является городской визитной карточкой . Здание можно увидеть из любой точки города, внутри есть музеи, театры и кинотеатры, кафе. Со смотровой площадки открывается вид на варшавскую панораму.

Дворец культуры и науки / Фото yonik

Любителям истории можно отправиться в туристический маршрут на осмотр мультимедийной выставки, посвященной территории бывшего гетто, куда свозили евреев в период Второй мировой войны. Также в интерактивном Музее Варшавского восстания есть несколько выставок, посвященных борьбе местных жителей с фашистами.

Развлечения и ночная жизнь в Варшаве

В Варшаве бурлит ночная жизнь. Посмотреть на город с высоты птичьего полета можно с крыши Марриотт Панорама Бару . Здание работает до 2 часов ночи.

План Б – великолепный бар с уютной атмосферой, где часто весело проводят время студенты. Здесь можно выпить алкогольные напитки и потанцевать на вечеринке. В теплое время года в баре работает летняя площадка, с которой открывается вид на ночную площадь.

Пение Сирены – небольшой виски-бар. Узнать это заведение можно по скульптуре русалки, украшает вход, старинным мозаикам, деревянным панелям и оригинальным зеркалам. Здесь подают оригинальные сорта виски (например, шоколадное). Внутри располагаются 3 бара и 2 террасы, на которых вы сможете насладиться видом на ночной город. Клуб работает на выходных до утра, а в будние дни – до 12 ночи.