Йдеться про документи, які мандрівник повинен надати. Щоб вільно в'їжджати на заморські території Франції, українець зобов'язаний пред'явити біометричний паспорт і документ про вакцинацію від COVID-19.

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Відмінна новина: українцям з біометричним паспортом і повним графіком вакцинації більше не потрібна віза для поїздки на французькі заморські території, – повідомляють в посольстві.

Додається, що цей захід підтверджує динамізм туристичних обмінів між Францією та Україною.

Як відомо, до заморських територій Франції належать Гваделупа, Мартиніка, Французька Гвіана, Реюньйон, Майотта, Французька Полінезія, Сен-Мартен, Сен-Бартелемі, Нова Каледонія та інші.

Умови в'їзду до Франції

Як повідомляє консульська служба МЗС, Україна внесена до переліку країн "зеленої" зони, тому в'їзд здійснюється на наступних умовах:

Без обмежень може в'їхати українець, щеплений однією із вакцин, визнаних Європейським агентством лікарських засобів (EMA) і дозволених для використання на території Франції.

До їх числа належать вакцини Pfizer / Comirnaty, Moderna, AstraZeneca / Vaxzevria / Covishield і Jansen / Johnson&Johnson.

Для контролю на кордоні вимагають пред'явити тільки документ, що підтверджує вакцинацію та заповнити заяву про відсутність симптомів COVID-19 та / або про відсутність контактів з особами, що захворіли на коронавірус;

Невакцинований громадянин України може в'їхати за наявності негативного ПЛР-тесту, зробленого не раніше, ніж за 72 години до в'їзду, або тесту на антитіла, зробленого не раніше, ніж за 24 години до в'їзду.

Ці умови застосовуються, як до дорослих, так і до дітей віком від 12 років.