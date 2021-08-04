Речь идет о документах, которые путешественник должен предоставить. Чтобы свободно въезжать на заморские территории Франции, украинец обязан предъявить биометрический паспорт и документ о вакцинации от COVID-19.

Читайте также Как подготовить авто к летнему путешествию: полезные советы водителям

Отличная новость: украинцам с биометрическим паспортом и полным графиком вакцинации больше не нужна виза для поездки на французские заморские территории, – сообщают в посольстве.

Добавляется, что это мера подтверждает динамизм туристических обменов между Францией и Украиной.

Как известно, к заморским территориям Франции принадлежат Гваделупа, Мартиника, Французская Гвиана, Реюньон, Майотта, Французская Полинезия, Сен-Мартен, Сен-Бартелеми, Новая Каледония и другие.

Условия въезда во Францию

Как сообщает консульская служба МИД, Украина внесена в список стран "зеленой" зоны, поэтому въезд осуществляется на следующих условиях:

Без ограничений может въехать украинец, привит одной из вакцин, признанных Европейским агентством лекарственных средств (EMA) и разрешенных для использования на территории Франции.

К их числу относятся вакцины Pfizer / Comirnaty, Moderna, AstraZeneca / Vaxzevria / Covishield и Jansen / Johnson&Johnson.

Для контроля на границе требуют предъявить только документ, подтверждающий вакцинацию и заполнить заявление об отсутствии симптомов COVID-19 и / или об отсутствии контактов с лицами, заболевших коронавирусом;

Невакцинированный гражданин Украины может въехать при наличии отрицательного ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 72 часа до въезда, или теста на антитела, сделанного не ранее, чем за 24 часа до въезда.

Они применяются, как к взрослым, так и к детям в возрасте от 12 лет.