Як на озері Комо: в Ужгороді розцвіли розкішні гліцинії – де їх шукати

У більшості людей Ужгород асоціюється з рожевими сакурами – саме їхніх цвіт щовесни приваблює тисячі туристів з усієї України. Водночас місто може здивувати й іншими не менш ефектними рослинами, про які знають далеко не всі відвідувачі. Наприклад, днями у місті розцвіли розкішні гліцинії.

Навесні Ужгород перетворюється у живу листівку – вулиці й набережні наповнюються яскравими барвами та ароматами різних квітів. Днями до сакур та магнолій долучилися гліцинії. Про це повідомляє "Карпатський Телеграф".

Де в Ужгороді побачити гліцинії?

Поки на озері Комо вишукуються довжелезні черги, щоб зробити фото у період цвітіння гліциній, українці можуть поїхати в Ужгород. Тут ці ніжно-бузкові квіти прикрашають приватні садиби, Ботанічний сад тощо. Як пише "Карпатський об'єктив", гліцинії ростуть на Закарпатті з 1925 року.

Довідка. Гліцинія має ще одну назву – вістерія. Ця рослина належить до роду дерев'янистих ліаноподібних дерев, ніжний цвіт яких сягає 10 – 18 сантиметрів. За даними у Вікіпедії, квіти можуть бути білого, рожевого та фіолетового кольору. Найбільше поширені гліцинії у країнах Східної Азії та США.

Побачити ці ніжні квіти, які нагадують квітучий дощ, можна за такими адресами:

вулиця Північна, 7;

вулиця Віннична, 14;

вулиця Капушанська, 173;

вулиця Фединця, 42 (The Doors);

вулиця Фединця, 12 (провулок "Гірчичне зерно");

вулиця Волошина, 9;

вулиця Ольбрахта, 6 (Ботанічний сад Ужгородського національного університету);

вулиця Станційна, 30;

вулиця Швабська, 44.

Період цвітіння гліциній триває 2 – 3 тижні, а тому у туристів є ще достатньо часу, щоб спланувати поїздку в Ужгород, якщо досі цього не зробили.

Чи цвітуть ще сакури в Ужгороді?

Цього року сакури в Ужгороді зацвіли наприкінці березня, а пік цвітіння припав на середину квітня. Однак днями пелюстки вже почали опадати з квітів. Якщо ви не встигли побачити ці дерева, то краще спланувати поїздку вже на наступний рік. Ну, або поїхати на гліцинії.

У Threads поширили фото, на яких видно, як опалі квіти застелили землю.

Що за скандал трапився з сакурами в Ужгороді?

Днями у Threads з'явилися відео, на яких видно, як люди спеціально різко трусять гілки сакур, щоб створити ефект дощу з пелюсток для фото. Такі ролики одразу спровокували обурення – місцеві нарікали, що через таких туристів сакура опаде раніше і взагалі жорстке трясіння шкодить дереву.

Цікаво, що у Японії є ціла традиція пов'язана з сакурами, яка називається "ханамі". Вона полягає в тому, щоб побачити швидкоплинний момент, коли пелюстки сакури опадають самостійно під дією вітру, та насолодитися ним. Саме в цьому полягає краса природи, а не в тому, щоб нищити її для фото.