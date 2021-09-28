Також допускають подорожуючих, які одужали від COVID-19. Іноземцям необхідно у 3-денний термін зареєструватися в органах внутрішніх справ Узбекистану.

До слова Всесвітній день туризму: локації України, які слід відвідати хоч раз у житті

Детально про умови в'їзду

У оновлених правилах перетину кордону описані умови для мандрівників, що прибувають залізничним, повітряним та автомобільним транспортом.

Без обмежень можуть в'їхати іноземці з міжнародною довідкою про повну вакцинацію , або довідкою про наявність антитіл.

можуть в'їхати іноземці з міжнародною , або довідкою про наявність антитіл. Нещеплені туристи мають надати негативний результат ПЛР тесту, зробленого не пізніше ніж за 72 години до в’їзду.

тесту, зробленого не пізніше ніж за 72 години до в’їзду. Для мандрівників, що в'їжджатимуть на авто, запровадили обов'язкове експрес-тестування. Якщо результат буде позитивним, то їх не впустять у державу.

Зверніть увагу! В Узбекистані діє обов’язковий порядок носіння медичних масок, збереження соціальної дистанції та дезінфекції рук.