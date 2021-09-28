Також допускають подорожуючих, які одужали від COVID-19. Іноземцям необхідно у 3-денний термін зареєструватися в органах внутрішніх справ Узбекистану.
До слова Всесвітній день туризму: локації України, які слід відвідати хоч раз у житті
Детально про умови в'їзду
У оновлених правилах перетину кордону описані умови для мандрівників, що прибувають залізничним, повітряним та автомобільним транспортом.
- Без обмежень можуть в'їхати іноземці з міжнародною довідкою про повну вакцинацію, або довідкою про наявність антитіл.
- Нещеплені туристи мають надати негативний результат ПЛР тесту, зробленого не пізніше ніж за 72 години до в’їзду.
- Для мандрівників, що в'їжджатимуть на авто, запровадили обов'язкове експрес-тестування. Якщо результат буде позитивним, то їх не впустять у державу.