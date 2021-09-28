Также допускают путешественников, которые выздоровели от COVID-19. Иностранцам необходимо в 3-дневный срок зарегистрироваться в органах внутренних дел Узбекистана.

К слову Всемирный день туризма: локации Украины, которые следует посетить хотя бы раз в жизни

Подробно об условиях въезда

В обновленных правилах пересечения границы описаны условия для путешественников, прибывающих железнодорожным, воздушным и автомобильным транспортом.

Без ограничений могут въехать иностранцы с международной справкой о полном курсе вакцинации , или справкой о наличии антител.

могут въехать иностранцы с международной , или справкой о наличии антител. Непривитые туристы должны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста , сделанного не позднее чем за 72 часа до въезда.

, сделанного не позднее чем за 72 часа до въезда. Для путешественников, въезжать на авто, ввели обязательное экспресс-тестирование. Если результат будет положительным, то их не впустят в государство.

Обратите внимание! В Узбекистане действует обязательный порядок ношения медицинских масок, сохранение социальной дистанции и дезинфекции рук.