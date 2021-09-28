Также допускают путешественников, которые выздоровели от COVID-19. Иностранцам необходимо в 3-дневный срок зарегистрироваться в органах внутренних дел Узбекистана.
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Подробно об условиях въезда
В обновленных правилах пересечения границы описаны условия для путешественников, прибывающих железнодорожным, воздушным и автомобильным транспортом.
- Без ограничений могут въехать иностранцы с международной справкой о полном курсе вакцинации, или справкой о наличии антител.
- Непривитые туристы должны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не позднее чем за 72 часа до въезда.
- Для путешественников, въезжать на авто, ввели обязательное экспресс-тестирование. Если результат будет положительным, то их не впустят в государство.