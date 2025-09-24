У відповідь на попит Укрзалізниця постійно покращує свої послуги, збільшуючи кількість маршрутів та доступних місць. Цими вихідними туристам буде легше планувати свої подорожі до та з Карпат, пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу УЗ.

Які потяги до Карпат запускає УЗ?

27 та 28 вересня регіональні потяги, що сполучатимуть Львів з Ворохтою та Івано-Франківськ з Ворохтою, забезпечать мандрівникам зручний доступ до мальовничої гірської місцевості.

Декілька годин поїздом зі Львова або Івано-Франківська і ви опиняєтеся в горах, у мальовничій Ворохті та навпаки з гір вирушаєте до міста,

– йдеться у повідомленні.

Традиційно квитки на наступні рейси можна придбати в застосунку, на сайті УЗ та в касах вокзалів.

27 вересня:

поїзд №807/808 Львів – Ворохта: відправлення зі Львова о 08:02, а прибуття до Ворохти о 13:02.

27 та 28 вересня:

поїзд №808/807 Ворохта – Львів: відправлення з Ворохти о 14:37, а прибуття до Львова о 19:56.

На маршруті будуть такі зупинки: Стрий, Калуш, Івано-Франківськ, Яремче, Татарів-Буковель.

28 вересня:

поїзд №810 Львів – Івано-Франківськ: відправлення зі Львова о 07:28, а прибуття до Івано-Франківська о 10:03;

поїзд №812/811 Івано-Франківськ – Ворохта: відправлення з Івано-Франківська об 11:18, а прибуття до Ворохти о 13:02.

Зупинки по маршруту: Яремче, Микуличин, Татарів-Буковель.

Водночас в Укрзалізниці наголосили, що планують запустити такі ж рейси й у жовтні.

Які останні новини УЗ варто знати?