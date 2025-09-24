У відповідь на попит Укрзалізниця постійно покращує свої послуги, збільшуючи кількість маршрутів та доступних місць. Цими вихідними туристам буде легше планувати свої подорожі до та з Карпат, пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу УЗ.
Які потяги до Карпат запускає УЗ?
27 та 28 вересня регіональні потяги, що сполучатимуть Львів з Ворохтою та Івано-Франківськ з Ворохтою, забезпечать мандрівникам зручний доступ до мальовничої гірської місцевості.
Декілька годин поїздом зі Львова або Івано-Франківська і ви опиняєтеся в горах, у мальовничій Ворохті та навпаки з гір вирушаєте до міста,
– йдеться у повідомленні.
Традиційно квитки на наступні рейси можна придбати в застосунку, на сайті УЗ та в касах вокзалів.
27 вересня:
- поїзд №807/808 Львів – Ворохта: відправлення зі Львова о 08:02, а прибуття до Ворохти о 13:02.
27 та 28 вересня:
- поїзд №808/807 Ворохта – Львів: відправлення з Ворохти о 14:37, а прибуття до Львова о 19:56.
На маршруті будуть такі зупинки: Стрий, Калуш, Івано-Франківськ, Яремче, Татарів-Буковель.
28 вересня:
- поїзд №810 Львів – Івано-Франківськ: відправлення зі Львова о 07:28, а прибуття до Івано-Франківська о 10:03;
- поїзд №812/811 Івано-Франківськ – Ворохта: відправлення з Івано-Франківська об 11:18, а прибуття до Ворохти о 13:02.
Зупинки по маршруту: Яремче, Микуличин, Татарів-Буковель.
Водночас в Укрзалізниці наголосили, що планують запустити такі ж рейси й у жовтні.
Які останні новини УЗ варто знати?
Днями Укрзалізниця оголосила про тимчасові зміни в русі поїздів у Карпатському регіоні через планові ремонтні роботи з 28 вересня 2025 року. Багато маршрутів поїздів будуть обмежені або скасовані.
Трохи раніше, 12 вересня, з Ужгорода відправився перший поїзд євроколією за маршрутом Ужгород – Будапешт – Відень.