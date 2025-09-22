У зв'язку з цим буде змінено кілька маршрутів та розклад руху поїздів, пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу УЗ. Пасажирам рекомендується перевіряти інформацію при плануванні своїх поїздок.

Які зміни в русі потягів на Прикарпатті?

Починаючи з 28 вересня 2025 року, кілька маршрутів поїздів зазнають суттєвих обмежень у зв'язку з плановим ремонтом:

Поїзди № 233/234 сполученням Київ – Рахів курсуватимуть лише до станції Ворохта до 13 жовтня 2025 року. Аналогічно, поїзди № 143/144 сполученням Суми – Рахів також прибуватимуть на станцію Ворохта до 15 жовтня 2025 року.

Серед інших змін – скасування окремих відправлень поїзда № 233/234 з Києва 29 вересня, 1 жовтня, 7 жовтня, 13 жовтня та 15 жовтня, а також з Ворохти 30 вересня, 2 жовтня, 8 жовтня, 14 жовтня та 16 жовтня.

Крім того, з 29 вересня по 17 жовтня 2025 року безпересадкове залізничне сполучення між Черніговом та Раховом буде відсутнє, згідно з чинним графіком руху. Аналогічно, маршрут Ковель – Рахів не курсуватиме з 29 вересня по 15 жовтня.

На час ремонту колії два поїзди курсуватимуть лише до Львова у визначені дати. Це поїзд № 143/144 сполученням Суми – Ворохта (Рахів) 23 вересня, 29 вересня, 1 жовтня, 7 жовтня, 13 жовтня та 15 жовтня. Крім того, поїзд № 209/210, що курсує з Миколаєва до Івано-Франківська, у ці дати курсуватиме за тим самим розкладом.

Низка поїздів на період з 28 вересня по 12 жовтня курсуватиме лише до Ворохти замість свого стандартного маршруту:

№ 57/58 Київ – Ясіня;

Київ – Ясіня; № 257/258 Кропивницький – Ясіня;

Кропивницький – Ясіня; № 55/56 Київ – Рахів;

Київ – Рахів; № 15/16 Харків – Ясіня;

Харків – Ясіня; № 108/107 Кривий Ріг – Ясіня.

З 28 вересня по 12 жовтня такі рейси курсують лише до Івано-Франківська:

№ 6/5 Запоріжжя – Ясіня;

Запоріжжя – Ясіня; № 33/34 Кривий Ріг – Ясіня.

Обмежено курсування поїзда № 95/96, який курсує між Києвом та Раховом:

відправлення з Києва до Ворохти відбудеться 28, 30 вересня, 2, 4, 6, 8, 10 та 12 жовтня;

зворотні рейси з Ворохти до Києва заплановані на 29 вересня, 1, 3, 5, 7, 9 та 11 жовтня.

Крім того, для тих, хто подорожує з Києва до Івано-Франківська, поїзди курсуватимуть 29 вересня, 1, 3, 5, 7, 9 та 11 жовтня, а з Івано-Франківська до Києва – 30 вересня, 2, 4, 6, 8, 10 та 12 жовтня.

Поїзд № 26/25, що сполучає Одесу та Ясіня, з 28 вересня по 12 жовтня курсуватиме лише між Одесою та Чернівцями.

Наступні поїзди не курсуватимуть у зазначені дати у зв'язку з проведенням ремонтних робіт:

№ 61/62 , що курсує між Дніпром та Івано-Франківськом, не курсуватиме 22, 23, 24, 29, 30 вересня, а також 1, 6, 7, 8, 13, 14 та 15 жовтня;

, що курсує між Дніпром та Івано-Франківськом, не курсуватиме 22, 23, 24, 29, 30 вересня, а також 1, 6, 7, 8, 13, 14 та 15 жовтня; № 751/752 сполученням Київ – Івано-Франківськ не курсуватиме 23, 24, 25, 30 вересня, 1, 2, 7, 8, 9, 14, 15, 16 жовтня.

Внесено суттєві зміни до маршрутів пасажирських поїздів, що проходять через Стрий, замінивши попередній шлях через Ходорів.

№ 142/141 Чернігів – Івано-Франківськ:

відправлення з Чернігова: 23 вересня, 29 вересня, 1 жовтня, 7 жовтня, 13 жовтня та 15 жовтня;

відправлення з Івано-Франківська: 24 вересня, 30 вересня, 2 жовтня, 8 жовтня, 14 жовтня та 16 жовтня.

№ 228/227 Краматорськ – Івано-Франківськ:

відправлення з Краматорська: 22 вересня, 24 вересня, 30 вересня, 6 жовтня, 8 жовтня, 14 жовтня;

відправлення з Івано-Франківська: 23 вересня, 25 вересня, 1 жовтня, 7 жовтня, 9 жовтня, 15 жовтня.

Укрзалізниця просить пасажирів відповідно до нового розкладу планувати свої подорожі та слідкувати за подальшими змінами.

