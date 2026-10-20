Туристка з України, яка веде свій блог у тіктоці під ніком @elizakusha, відпочивала у готелі Rixos Premium Alamein й поділилася своїми враженнями. Як з'ясувалося, навіть у цього популярного курорту є мінуси.

Які мінуси відпочинку у готелі Rixos в Ель-Аламейн?

Цей готель на березі Середземного моря у Єгипті порівнюють з популярними курортами в ОАЕ через оригінальну конструкцію, великий номерний фонд і преміальне харчування. Однак є деякі нюанси, про які турагенти не розповідають туристам перед купівлею туру. Наприклад, що тут існує 7 корпус, який розташований аж за 1 кілометр від моря. По суті, це вже друга берегова лінія і щоб дістатися кудись, треба ловити гольф-кар.

Українка була здивована, коли їх поселили у цьому віддаленому корпусі без красивого виду з вікна. Це точно не те, на що вона розраховувала бронюючи популярний готель. Туристці довелося доплачувати вже на місці, аби персонал переселив її в основний корпус.

Ще один мінус – це перезавантаженість готелю туристами. На території просто бракує місця для комфортного відпочинку. У ресторанах постійно доводилося витрачати багато часу на пошуки вільного столика, у барах треба було стояти в черзі, аби зробити замовлення, а на пляжі банально не вистачало шезлонгів. Через це деякі туристи розстеляли рушники просто на пісок. До слова, про цю проблему говорили й інші туристи, які відпочивали у цьому готелі.

Українці не сподобалося й те, що на шведському столі у ресторані здавалося, наче для деяких туристів існує секретне меню. Не раз вона помічала на тарілках окремих відпочивальників страви, яких не було в асортименті. Однак дівчина припустила, що причина може бути в тому, що деякі страви просто дуже швидко розбирають.

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Водночас записатися у ресторани а-ля карт, де туристи можуть замовляти страви по меню, а не обирати на шведській лінії, було дуже складно – запис формували аж на 3 дні наперед.

Іншим мінусом стала дуже холодна вода у басейнах. Українка відпочивала в Ель-Аламейні у жовтні, і в басейнах не було підігріву через що вона була крижана. На щастя, море у цей період було ще теплим.

Українка розповіла про мінуси популярного готелю у Єгипті: відео

До слова, раніше ми розповідали й про інші готелі Ель-Аламейну. Тревел-експерти зізналися, які готелі курорту дійсно вартують своїх грошей, а які – краще оминати.