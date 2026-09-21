Колір моря в Ель-Аламейні на північному узбережжі Єгипту дійсно вражає і сміливо може конкурувати зі славнозвісними Мальдівами. Але щоб відпочинок тут дійсно вдався, варто знати кілька нюансів про найпопулярніші готелі. Детальніше про них розповіло туристичне агентство @turfirma_cv.

Що треба знати про готелі в Ель-Аламейні?

Один з найбюджетніших п'ятизіркових готелів курорту – це Azur One Eleven Hotel Alamein 5*. Він займає велику територію, має чисті номери і гарний пляж. Але туристам варто знати, що готель розташований на другій береговій лінії, а тому до моря відпочивальників возить трансфер. Харчування доволі скромне, великого вибору страв немає. Основний контингент серед гостей готелю – єгиптяни, тож харчування орієнтоване на них.

Azur One Eleven Hotel Alamein 5* / Фото готелю

Найкрасивіший пляж є у готелі Ghazala Alamein Resort & Spa 5*. Тут він широкий, просторий, з білосніжним піском і відчуттям справжнього райського відпочинку. Територія готелю зелена, є багато басейнів, а тому тут сподобається дітям. Однак харчування одноманітне й швидко набридає туристам, морепродукти у готелі не подають. Іноді гості готелю скаржаться на старі номери й неякісне прибирання. Та попри ці нюанси, це чудовий варіант для тих хто цінує простір і спокій.



Пляж у готелі Ghazala Alamein Resort & Spa 5* / Фото Booking

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Gewan Resort New Alamein 5* – це готель, у якому ціна дорівнює якості. Номери стильні й сучасні, харчування смачне, але пляж не такий красивий. Сам готель розташований у пустелі і поруч з ним нема ніякої інфраструктури.

Найпопулярніший готель курорту – це Rixos Premium Alamein 5*. Тут є стильні панорамні номери, з яких відкривається неймовірний краєвид на море. На території готелю здається наче ви відпочиваєте десь в ОАЕ. Сервіс – преміум якості, а харчування дуже смачне й різноманітне. Пляж красивий та чистий, а море без хвиль. Для туристів з малечею є якісна анімація і дитячий клуб.

З нюансів – дуже багато відпочивальників, через що у ресторанах бувають черги, а на пляжі іноді не вистачає шезлонгів на всіх.

Вид з вікна у готелі Rixos Premium Alamein 5* / Фото Олександра Зорина

Ель-Аламейн – це дійсно зовсім інший Єгипет, аніж той, до якого звикли українці. Однак навіть тут готелі можуть мати деякі нюанси, до яких варто бути готовим, щоб під час відпочинку не розчаруватися.