Цвет моря в Эль-Аламейне на северном побережье Египта действительно впечатляет и смело может соперничать с прославленными Мальдивами. Но чтобы отдых здесь действительно удался, стоит знать несколько нюансов о самых популярных отелях. Подробнее о них рассказало туристическое агентство @turfirma_cv.

Что нужно знать об отелях в Эль-Аламейне?

Один из самых бюджетных пятизвездочных отелей курорта – это Azur One Eleven Hotel Alamein 5*. Он занимает большую территорию, имеет чистые номера и красивый пляж. Но туристам стоит знать, что отель расположен на второй береговой линии, а потому до моря отдыхающих возит трансфер. Питание довольно скромное, большого выбора блюд нет. Основной контингент среди гостей отеля – египтяне, поэтому питание ориентировано на них.

Azur One Eleven Hotel Alamein 5* / Фото отеля

Самый красивый пляж есть у отеля Ghazala Alamein Resort & Spa 5*. Здесь он широкий, просторный, с белоснежным песком и ощущением настоящего райского отдыха. Территория отеля зеленая, здесь много бассейнов, поэтому детям здесь понравится. Однако питание однообразное и быстро надоедает туристам, морепродукты в отеле не подают. Иногда гости отеля жалуются на старые номера и некачественную уборку. Но, несмотря на эти нюансы, это отличный вариант для тех, кто ценит простор и спокойствие.



Пляж в отеле Ghazala Alamein Resort & Spa 5* / Фото Booking

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Gewan Resort New Alamein 5* – это отель, в котором цена соответствует качеству. Номера стильные и современные, питание вкусное, но пляж не такой красивый. Сам отель расположен в пустыне, и рядом с ним нет никакой инфраструктуры.

Самый популярный отель курорта – это Rixos Premium Alamein 5*. Здесь есть стильные панорамные номера, из которых открывается невероятный вид на море. На территории отеля создается впечатление, будто вы отдыхаете где-то в ОАЭ. Сервис – премиум-класса, а питание очень вкусное и разнообразное. Пляж красивый и чистый, а море без волн. Для туристов с детьми предусмотрена качественная анимация и детский клуб.

Из нюансов – очень много отдыхающих, поэтому в ресторанах бывают очереди, а на пляже иногда не хватает шезлонгов на всех.

Вид из окна отеля Rixos Premium Alamein 5* / Фото Александра Зорина

Эль-Аламейн – это действительно совсем другой Египет, не тот, к которому привыкли украинцы. Однако даже здесь в отелях могут быть некоторые нюансы, к которым стоит быть готовым, чтобы во время отдыха не разочароваться.