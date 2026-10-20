Туристка из Украины, ведущая свой блог в тиктоке под ником @elizakusha, отдыхала в отеле Rixos Premium Alamein и поделилась своими впечатлениями. Как оказалось, даже у этого популярного курорта есть минусы.

Какие минусы отдыха в отеле Rixos в Эль-Аламейне?

Этот отель на берегу Средиземного моря в Египте сравнивают с популярными курортами в ОАЭ из-за оригинальной архитектуры, большого номерного фонда и премиального питания. Однако есть некоторые нюансы, о которых турагенты не рассказывают туристам перед покупкой тура. Например, что здесь есть 7-й корпус, расположенный аж в 1 километре от моря. По сути, это уже вторая береговая линия, и чтобы куда-то добраться, приходится ездить на гольф-каре.

Украинка была удивлена, когда их поселили в этом отдаленном корпусе без красивого вида из окна. Это точно не то, на что она рассчитывала при бронировании популярного отеля. Туристке пришлось доплачивать уже на месте, чтобы персонал переселил ее в основной корпус.

Еще один минус – это переполненность отеля туристами. На территории просто не хватает места для комфортного отдыха. В ресторанах постоянно приходилось тратить много времени на поиски свободного столика, в барах нужно было стоять в очереди, чтобы сделать заказ, а на пляже банально не хватало шезлонгов. Из-за этого некоторые туристы расстилали полотенца прямо на песке. К слову, об этой проблеме говорили и другие туристы, отдыхавшие в этом отеле.

Украинке не понравилось и то, что на шведском столе в ресторане создавалось впечатление, будто для некоторых туристов существует секретное меню. Не раз она замечала на тарелках отдельных отдыхающих блюда, которых не было в ассортименте. Однако девушка предположила, что причина может заключаться в том, что некоторые блюда просто очень быстро расбирают.

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В то же время записаться в рестораны а-ля карт, где туристы могут заказывать блюда по меню, а не выбирать со шведского стола, было очень сложно – запись формировалась аж на 3 дня вперед.

Еще одним минусом стала очень холодная вода в бассейнах. Украинка отдыхала в Эль-Аламейне в октябре, и в бассейнах не было подогрева, из-за чего вода была ледяной. К счастью, море в этот период было еще теплым.

Украинка рассказала о минусах популярного отеля в Египте: видео

К слову, ранее мы рассказывали и о других отелях Эль-Аламейна. Трэвел-эксперты признались, какие отели курорта действительно стоят своих денег, а какие – лучше обходить стороной.