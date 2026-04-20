Де в Румунії побачити скелі-гіганти та озеро зі затопленими деревами
- Ущелини Біказ у Румунії – це вузький гірський прохід, сформований річкою Біказ, з вражаючими вапняковими скелями та мальовничими дорогами.
- Червоне озеро, створене внаслідок зсуву в 1838 році, відоме своїми виступаючими деревами та міфами, є частиною Cheile Bicazului-Hășmaș National Park, який включає різноманітні природні ландшафти та багатство флори і фауни.
У Карпатах Румунії є місце, де драматичні гірські пейзажі поєднуються з незвичайними природними явищами. Високі вапнякові скелі, вузький серпантин між ними та озеро з мертвими деревами створюють атмосферу, яка більше нагадує декорації до фільму, ніж реальність.
Йдеться про ущелини Біказ – одну з найцікавіших природних локацій країни.
Чому ущелини Біказ так привертають увагу туристів?
Ущелини Біказ – це вузький гірський прохід, сформований річкою Біказ, яка протягом тисячоліть прорізала масивні вапнякові породи. Ущелина розташована між історичними регіонами Молдова та Трансільванія і колись виконувала роль природного кордону.
Як виглядають ущелини: дивитись відео
Скелі тут піднімаються на сотні метрів, утворюючи вражаючий каньйон, через який проходить одна з наймальовничіших доріг Румунії. Ця територія входить до складу Cheile Bicazului-Hășmaș National Park і відома не лише краєвидами, а й біорізноманіттям, зокрема, тут можна побачити рідкісного птаха, настінного повзуча.
Поруч із ущелиною розташоване Червоне озеро – природна водойма, яка одразу привертає увагу своїм незвичним виглядом. Із води тут виступають десятки стовбурів дерев, що залишилися після затоплення долини. Озеро утворилося у 1838 році внаслідок масштабного зсуву, який перекрив течію річки Біказ.
Як виглядає озеро: дивитись відео
Назва "Червоне" пов'язана або з відтінком води через осади, або з місцевою легендою про трагічні події під час обвалу. Незважаючи на містику, сьогодні це спокійне місце для відпочинку серед гір.
Що включає національний парк?
Парк охоплює близько 17 тисяч акрів і поєднує різноманітні природні ландшафти. Тут прокладено понад десяток туристичних маршрутів, які відкривають доступ до оглядових майданчиків, скельних утворень і гірських вершин.
Серед найвідоміших локацій: П'ятра Сінгуратика, ущелини Şugăului та Bicajelului, а також панорамні точки Suhardul Mic і Ghilcoș. Територія парку відзначається багатою флорою і фауною: тут мешкають бурі ведмеді, рисі, вовки, а також зустрічаються рідкісні рослини, включно з едельвейсом і гірськими орхідеями.
Як дістатися?
Найближчі аеропорти розташовані в Ясси та Сучава, звідки до парку можна доїхати автомобілем. Основний доступ здійснюється трасами DN12C (у напрямку Bicaz Chei) та DN12 (через Брашов і Балан). Також зручно дістатися потягом до станцій Piatra Neamț, Gheorgheni або Bicaz, а далі скористатися місцевим транспортом.
- Адреса: Izvorul Mureșului, вул. Principala 44A, Румунія.
Які є ще цікаві локації у Румунії?
Якось ми розповідали про цікаві локації Румунії. Наприклад, замок Пелеш, який розташований у Карпатах. Був літньою резиденцією румунських королів. Його вражаюча неоренесансна архітектура, розкішні інтер'єри та колекції мистецтва роблять його справжньою перлиною країни.
Також ми вже писали, що в Румунії існує "європейський Голлівуд",який вразить туристів не менше за оригінальний. Він має таку назву через зйомки багатьох популярних фільмів і серіалів, таких як "Холодна гора" та "Венздей".
