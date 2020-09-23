Незвичайний сад, подібного якому немає в цілому світі. Своїм виглядом він постійно нагадує про велич Всесвіту. Це справді те місце, куди можуть прийти люди, щоб відпочити від суєти, поринути в філософські роздуми та помедитувати.

Travel24 розповість вам деякі цікаві факти створення Саду космічних роздумів.

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Чарльз Дженкс – автор "Біблії постмодернізму" та Меггі Чесвік – експерт з китайських садів – подружжя, у якого народилася ідея створення цього приголомшливого саду.



Парк "Космічних роздумів" / livejournal.com

Сад розташований у Шотландії, в приватному маєтку Портрек Хаус. Відрізняється від звичного тим, що у ньому немає великої кількості рослин, але він запам'ятовується рельєфними ландшафтами, майстерно і гармонійно розведеними елементами сучасного мистецтва, такими, як алюмінієві клумби.



Алюмінієві клумби у Саду космічних роздумів / sad.ukr.bio

Цікавим фактом є те, що творці хотіли поєднати природу з досягненнями науки – ботаніки, фізики, хімії та математики. Тому тут можна наштовхнутися на кам'яні спіралі, що символізують ланцюжок ДНК, величезні сходи, що йдуть в ставок, позначають первозданний хаос, а незвичайні клумби – моделі чорних дір. А якщо хочете просто відпочити, то вирушайте до альтанки безглуздості, де вас ніхто не потурбує.



Кам'яна спіраль, що символізує ланцюжок ДНК / travelask.ru



Сходи, що йдуть у ставок / dizainland.ru

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