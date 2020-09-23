Необычный сад, подобного которому нет во всем мире. Своим видом он постоянно напоминает о величии Вселенной. Это действительно то место, куда могут прийти люди, чтобы отдохнуть от суеты, погрузиться в философские размышления и помедитировать.

Travel24 расскажет вам некоторые интересные факты создания Сада космических размышлений.

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Чарльз Дженкс – автор "Библии постмодернизма" и Мэгги Чесвик – эксперт из китайских садов – супруги, у которого родилась идея создания этого потрясающего сада.



Парк "Космических размышлений" / livejournal.com

Сад расположен в Шотландии, в частном имении Портрек Хаус. Отличается от привычного тем, что в нем нет большого количества растений, но он запоминается рельефными ландшафтами, искусно и гармонично разведенными элементами современного искусства, такими, как алюминиевые клумбы.



Алюминиевые клумбы в Саду космических размышлений / sad.ukr.bio

Интересным фактом является то, что создатели хотели совместить природу с достижениями науки – ботаники, физики, химии и математики. Поэтому здесь можно наткнуться на каменные спирали, символизирующие цепочку ДНК, огромные лестницы, идущие в пруд, обозначают первозданный хаос, а необычные клумбы – модели черных дыр. А если хотите просто отдохнуть, то отправляйтесь в беседке нелепости, где вас никто не побеспокоит.



Каменная спираль символизирует цепочку ДНК / travelask.ru



Лестница, идущая в пруд / dizainland.ru

Задумайтесь над смыслом жизни!