Кривий Ріг – промисловий центр з безліччю унікальних локацій, про які варто знати кожному. Його історія створення сповнена несподіваних поворотів, у які важко повірити з першого разу.

Уявіть місто, яке тягнеться на сотні кілометрів, під ногами має скарби заліза й стали, а над головою зберігає історії, які можуть здивувати навіть найвибагливішого мандрівника. Це – Кривий Ріг. Ми підготували для вас цікаву історію міста та її особливості, тож залишайтесь з нами, щоб дізнатись деталі від 24 Каналу з посиланням на Україна Інкогніта.

В чому унікальність Кривого Рогу?

Кривий Ріг – це місто, яке вражає не лише своїми масштабами, а й унікальністю. Це найбільше місто серед необласних центрів України, де проживає понад 619 тисяч людей. За площею воно займає сьоме місце в країні, а за довжиною перше: від крайніх точок міських кар'єрів, куди щодня прямують робітники, місто простягається на неймовірні 126 кілометрів.



Швидкісний трамвай Кривого Рогу / фото Кривий Ріг ПОСТ

Якщо ж вимірювати за межами міської ради – це все одно 61 кілометрів, що робить його одним із найдовших у Європі. Але масштаби не єдина його особливість. Кривий Ріг – це єдине місто в Україні з підземним трамваєм. Його дві лінії простягаються на 18 кілометрів, налічують 11 станцій, з яких три повністю підземні та ще три наполовину підземні. Щодня ним користуються близько 80 тисяч пасажирів. Цей унікальний транспорт не просто зручність, а справжня туристична особливість, що робить Кривий Ріг містом, яке варто відкрити для себе.



Провалля над шахтами / фото Кривий Ріг ПОСТ

У 1931 році у Кривому Розі було створено Криворізький металургійний завод – одне із найбільших подібних підприємств у Європі на той період. У повоєнний час його потужність та значення стали символом промисловості України. Як зазначає Gazeta.ua, після здобуття незалежності завод отримав назву "Криворіжсталь" і став відомим через складну історію приватизацій, кульмінацією якої стало придбання підприємства мільярдером з Індії за рекордні 42,2 мільярда гривень.

Сьогодні це потужне підприємство носить ім'я Арселор Міттал Кривий Ріг. Крім нього, місто має низку інших металургійних заводів, більшість з яких належить холдингу Метінвест. Найцікавішим є величезні кар'єри, провалля та відвали, які ніби пейзажі з фантастичного фільму про інопланетні світи. Це місця, де природа та промисловість створили неймовірні ландшафти, схожі на гірські хребти з вершинами та стрімкими схилами.

Також у Кривому Розі є своя "зона відчуження" – це територія над старими рудними шахтами, частину з яких підірвали у 1941 році під час відступу. Іноді земля над шахтами провалюється, утворюючи величезні кратери, що нагадують сюжети з фантастичних фільмів. Найбільше з таких провалів, яке вдалося побачити, мало глибину понад двісті метрів: моторошне видовище, яке неможливо забути.



Провалля над шахтами / фото Кривий Ріг ПОСТ



Які ще цікаві локації можна побачити у Кривому Розі?