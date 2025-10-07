"Зона відчуження" Кривого Рогу: що це за місце, де земля провалюється в інший світ
- Кривий Ріг є найбільшим містом серед необласних центрів України з довжиною 126 кілометрів, маючи унікальний підземний трамвай, яким користуються 80 тисяч пасажирів щодня.
- Місто відоме своїми промисловими ландшафтами, металургійним заводом "Арселор Міттал Кривий Ріг" та ефектними кар'єрами і проваллями, що нагадують фантастичні пейзажі.
Кривий Ріг – промисловий центр з безліччю унікальних локацій, про які варто знати кожному. Його історія створення сповнена несподіваних поворотів, у які важко повірити з першого разу.
Уявіть місто, яке тягнеться на сотні кілометрів, під ногами має скарби заліза й стали, а над головою зберігає історії, які можуть здивувати навіть найвибагливішого мандрівника. Це – Кривий Ріг. Ми підготували для вас цікаву історію міста та її особливості, тож залишайтесь з нами, щоб дізнатись деталі від 24 Каналу з посиланням на Україна Інкогніта.
Дивіться також В Україні розташовується найдовший дерев'яний залізничний міст Європи: де його побачити
В чому унікальність Кривого Рогу?
Кривий Ріг – це місто, яке вражає не лише своїми масштабами, а й унікальністю. Це найбільше місто серед необласних центрів України, де проживає понад 619 тисяч людей. За площею воно займає сьоме місце в країні, а за довжиною перше: від крайніх точок міських кар'єрів, куди щодня прямують робітники, місто простягається на неймовірні 126 кілометрів.
Швидкісний трамвай Кривого Рогу / фото Кривий Ріг ПОСТ
Якщо ж вимірювати за межами міської ради – це все одно 61 кілометрів, що робить його одним із найдовших у Європі. Але масштаби не єдина його особливість. Кривий Ріг – це єдине місто в Україні з підземним трамваєм. Його дві лінії простягаються на 18 кілометрів, налічують 11 станцій, з яких три повністю підземні та ще три наполовину підземні. Щодня ним користуються близько 80 тисяч пасажирів. Цей унікальний транспорт не просто зручність, а справжня туристична особливість, що робить Кривий Ріг містом, яке варто відкрити для себе.
Провалля над шахтами / фото Кривий Ріг ПОСТ
У 1931 році у Кривому Розі було створено Криворізький металургійний завод – одне із найбільших подібних підприємств у Європі на той період. У повоєнний час його потужність та значення стали символом промисловості України. Як зазначає Gazeta.ua, після здобуття незалежності завод отримав назву "Криворіжсталь" і став відомим через складну історію приватизацій, кульмінацією якої стало придбання підприємства мільярдером з Індії за рекордні 42,2 мільярда гривень.
Дивіться також Єноти, ведмеді й акули на витягнуту руку: де біля Львова подивитися на тварин
Сьогодні це потужне підприємство носить ім'я Арселор Міттал Кривий Ріг. Крім нього, місто має низку інших металургійних заводів, більшість з яких належить холдингу Метінвест. Найцікавішим є величезні кар'єри, провалля та відвали, які ніби пейзажі з фантастичного фільму про інопланетні світи. Це місця, де природа та промисловість створили неймовірні ландшафти, схожі на гірські хребти з вершинами та стрімкими схилами.
Також у Кривому Розі є своя "зона відчуження" – це територія над старими рудними шахтами, частину з яких підірвали у 1941 році під час відступу. Іноді земля над шахтами провалюється, утворюючи величезні кратери, що нагадують сюжети з фантастичних фільмів. Найбільше з таких провалів, яке вдалося побачити, мало глибину понад двісті метрів: моторошне видовище, яке неможливо забути.
Провалля над шахтами / фото Кривий Ріг ПОСТ
Які ще цікаві локації можна побачити у Кривому Розі?
Могутнє місце, про яке мало хто чув та знає: дивовижні скелі Кривого Рогу, які приголомшать усіх, хто туди завітає.
Майже 700 видів дерев та кущів: цей ботанічний сад Кривого Рогу сподобається усім любителям екзотики.
Часті питання
Які особливості Кривого Рогу роблять його унікальним серед інших міст України?
Кривий Ріг вражає своїми масштабами та унікальністю. Це найбільше місто серед необласних центрів України з населенням понад 619 тисяч людей. За довжиною місто займає перше місце в країні — його довжина становить 126 кілометри. Крім того, Кривий Ріг — єдине місто в Україні з підземним трамваєм, який простягається на 18 кілометрів і обслуговує близько 80 тисяч пасажирів щодня.
Яку роль відіграє металургійна промисловість у Кривому Розі?
Металургійна промисловість є важливою частиною економіки Кривого Рогу. У місті знаходиться один з найбільших металургійних заводів Європи — Арселор Міттал Кривий Ріг. Місто також має низку інших металургійних заводів, більшість з яких належить холдингу Метінвест.
Що таке "зона відчуження" у Кривому Розі і як вона утворилася?
"Зона відчуження" в Кривому Розі — це територія над старими рудними шахтами, частину з яких підірвали в 1941 році під час відступу. Іноді земля над шахтами провалюється, утворюючи величезні кратери, які нагадують сюжети з фантастичних фільмів. Найбільше з таких провалів має глибину понад двісті метрів.