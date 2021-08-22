Вартість двох квитків значно відрізняється, але чи виправдані ці витрати. Відеоекскурсію та деталі поїзди – шукайте далі у нашому матеріалі.

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Найдешевший та найдорожчий квиток у Caledonian Sleeper

Caledonian Sleeper – потяг, який курсує між Лондоном та Шотландією. Його особливістю стали унікальні вагони, які обіцяють пасажирам особливий комфорт. Чоловіки вирішили переконатись у доцільності витрат на таку атракцію та придбали найдешевший та найдорожчий квитки у потязі. Пропускний талон зі сидячим місцем вартував 73 фунти стерлінгів (2650 гривень), у той час, як купе з двоспальним ліжком та душем обійшлось у 395 фунтів стерлінгів (14 330 гривень). Свою 11-годинну поїздку пасажири зняли на відео та порівняли умови, у яких довелось провести цей час.

Поїздка за 73 фунти стерлінгів

Щоб визначити, хто з хлопців поїде у вишуканому дорогому купе, а хто буде моститись на одному кріслі, вони вирішили тягнути соломинку. Нікі Кельвін, керівник британського сайту The Points Guy, витягнув коротку, тому знімав репортаж зі звичайного вагона класу А. За 73 фунти він отримав сидіння, яке відкидалось, підсвітку, гачок для пальта та надійну скриньку для речей. У вартість квитка також входили беруші та маска для очей.



Нікі Кельвін досліджував вагон зі сидячими місцями / Скриншот з відео

Після прибуття до Лондона він описав свою поїздку: "Не надто жахливо".

Нікі поділився, що у вагоні було тихо, персонал – привітний, і він мав можливість згорнутись клубочком на двох сидіннях. Однак душ не був би зайвим після такої поїздки.



Хлопець спав, згорнувшись, на двох сидіннях / Скриншот з відео

Квиток вартістю 395 фунтів стерлінгів

Ліам Спенсер ділився враженнями у відео зі свого люксового вагона. Тут є двоспальне ліжко з "дуже м'якою постільною білизною", як розповідає хлопець. Також особистий душ, туалет, регулятор температури та світла. У вартість квитка також входив набір косметичних засобів та спрей для подушок.



Комфортне купе з ліжком та душем / Скриншот з відео

Висновок Ліама після поїздки: "Радість від початку до кінця". Хоча шум потяга ускладнював сон, проте хлопець був цілком задоволений пережитим досвідом.

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