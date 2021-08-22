Стоимость двух билетов значительно отличается, но оправданы ли эти расходы. Видеоэкскурсию и детали о поезде – ищите дальше в нашем материале.

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Самый дешевый и самый дорогой билет в Caledonian Sleeper

Caledonian Sleeper – поезд, который курсирует между Лондоном и Шотландией. Его особенностью стали уникальные вагоны, которые обещают пассажирам особый комфорт. Мужчины решили убедиться в целесообразности затрат на такую ​​аттракцию и приобрели самый дешевый и самый дорогой билеты в поезде. Пропускной талон с сидячим местом стоил 73 фунта стерлингов (2650 гривен), в то время, как купе с двуспальной кроватью и душем обошлось в 395 фунтов стерлингов (14 330 гривен). Свою 11-часовую поездку пассажиры сняли на видео и сравнили условия, в которых пришлось провести это время.

Поездка за 73 фунтов стерлингов

Чтобы определить, кто из ребят поедет в изысканном дорогом купе, а кто будет укладываться на одном кресле, они решили тянуть соломинку. Ники Кельвин, руководитель британского сайта The Points Guy, вытащил короткую, поэтому снимал репортаж из обычного вагона класса А. За 73 фунтов он получил сиденье, которое отбрасывалось , подсветку, крючок для пальто и надежный ящик для вещей. В стоимость билета также входили беруши и маска для глаз.



Ники Кельвин исследовал вагон с сидячими местами / Скриншот с видео

По прибытии в Лондон он описал свою поездку: "Не слишком ужасно".

Ники поделился, что в вагоне было тихо, персонал – приветливый, и он имел возможность свернуться клубочком на двух сиденьях. Однако душ не был бы лишним после такой поездки.



Парень спал, свернувшись, на двух сиденьях / Скриншот с видео

Билет стоимостью 395 фунтов стерлингов

Лиам Спенсер делился впечатлениями в видео с люксового вагона. Здесь есть двуспальная кровать с "очень мягким постельным бельем", как рассказывает парень. Также личный душ, туалет, регулятор температуры и света. В стоимость билета также входил набор косметических средств и спрей для подушек.



Комфортное купе с кроватью и душем / Скриншот с видео

Вывод Лиама после поездки: "Радость от начала до конца". Хотя шум поезда усложнял сон, однако парень был вполне доволен пережитым опытом.