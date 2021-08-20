Теперь полюбоваться землей можно с орбиты. Travel 24 рассказывает подробнее о новом уникальное заведение и делится видеоэкскурсией.

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Новый космический ресторан Space 220

Идея создать ресторан Space 220 была посвящена 50-летию со дня открытия Disney World, который празднуют в этом году. Заведение сейчас на завершающей стадии подготовки и уже в сентябре сможет принимать посетителей.



Космический ресторан Space 220 / Фото Disney World

Космический дизайн нового аттракциона просто поражает, ведь здесь все продумано до деталей. В этом месте можно легко переместиться в открытый космос и насладиться вкусной кухней. А попасть внутрь поможет специальный тематический лифт.



Из больших окон можно наблюдать за планетой Земля / Фото Disney World

Ресторан Space 220 назван так неспроста, ведь уникальное заведение будто переносит посетителей на высоту 220 миль (около 350 километров). Здесь гости смогут насладиться невероятным видом на Земли из больших панорамных окон космической станции. Шеф-поваром нового ресторана станет Марк Куше, а в меню будет представлена ​​современная кухня, широкий выбор вин и коктейлей.



Уникальное тематическое заведение / Фото Disney World

Один из архитекторов, Зак Риддли, поделился на своей странице в инстаграме интересной видеоэкскурсией новым заведением.

Чтобы попасть в ресторан, желающим необходимо будет зарегистрироваться в зале вылета Space 220 в Future World, который расположен рядом с аттракционом Mission: Space.

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