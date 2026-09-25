Намібія розташована на південному заході Африки й виходить до Атлантичного океану. Її головна природна особливість – контраст між посушливою пустелею та синім океаном. 24 Канал розповість 7 цікавих фактів про природу Намібії.

Чим здивує природа Намібії?

1. Тут є одна з найдавніших пустель світу

Пустеля Наміб вважається однією з найдавніших пустель планети – її вік оцінюють приблизно у 55 мільйонів років. Вона простягається вздовж узбережжя країни, а її ландшафт складається не лише з піску: тут є гравійні рівнини, сухі русла річок, каньйони та величезні дюни.

Саме в Намібії розташовані знамениті дюни солончака Соссусфлея. Деякі з них сягають кількох сотень метрів заввишки та належать до найвищих піщаних дюн світу. Особливо впізнаваними їх робить червонуватий колір піску.

2. Пустеля зустрічається з Атлантикою

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Пустеля Наміб тягнеться вздовж Атлантичного океану, створюючи пейзаж, який нагадує кадр з фантастичного фільму. Що цікаво, океан тут зовсім не схожий на тепле море тропічних курортів. Узбережжя перебуває під впливом холодної Бенгельської течії, яка приносить прохолодне повітря та сприяє утворенню туманів. Саме тому на узбережжі можна побачити густий туман навіть посеред пустелі.

Цей туман у сухому пустельному середовищі є важливим джерелом вологи для рослин і тварин, які пристосувалися використовувати воду з туману. Один із найвідоміших прикладів – вельвічія дивовижна. Ця рослина стала справжнім символом Намібії, адже може жити сотні років.



Піщані дюни та океан у Намібії / Фото Depositphotos

4. На узбережжі є місце під назвою Берег Скелетів

Північне узбережжя Намібії відоме як Skeleton Coast – Берег Скелетів. Назва пов'язана з великою кількістю кораблетрощ, кісток тварин та інших залишків, які можна було побачити на цьому узбережжі.

Національний парк Skeleton Coast простягається приблизно на 500 кілометрів від річки Угаб до річки Кунене. Тут поєднуються Атлантичний океан, піщані дюни, гравійні рівнини, сухі русла річок і каньйони.



Баклани на Березі Скелетів / Фото Depositphotos

5. Власний "Гранд-Каньйон"

На півдні Намібії розташований Fish River Canyon – каньйон річки Фіш. Його довжина становить близько 65 кілометрів, а глибина місцями сягає 549 метрів. Його називають другим за величиною каньйоном світу після Великого каньйону в США.

6. У пустелі можна зустріти слонів і носорогів

У Намібії посеред пустелі живуть слони, леви, чорні носороги, орикси, зебри та інші види. Особливо відомі пустельні слони, які пристосувалися долати великі відстані в пошуках води й їжі. Крім того, у Намібії є одна з найбільших у світі популяцій капських морських котиків. Уздовж узбережжя налічується близько 21 колонія цих тварин, а загальна чисельність морських котиків у країні сягає 1,5 мільйона ссавців.

Гепард у пустелі Наміб / Фото Depositphotos

7. Найкраще місце для спостереження за зорями

Намібія є одним з найкращих місць на Землі для спостереження за зорями. Великі території країни майже не заселені, а в пустельних районах немає яскравого міського освітлення. Тому після заходу сонця туристам легко можуть побачити величезне зоряне небо.

Спостерігати за зорями можна в районі Namib-Naukluft – одному з найбільших природоохоронних районів країни. Тут серед інших туристичних активностей офіційно зазначають і астроспостереження.

Саме поєднання різноманітної природи – пустелі, океану, туманів та майже безлюдних просторів – робить Намібію однією з найбільш незвичайних країн для подорожі Африкою.