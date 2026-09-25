Намибия расположена на юго-западе Африки и выходит к Атлантическому океану. Ее главная природная особенность – контраст между засушливой пустыней и синим океаном. 24 Канал расскажет 7 интересных фактов о природе Намибии.

Чем удивит природа Намибии?

1. Здесь находится одна из древнейших пустынь мира

Пустыня Намиб считается одной из древнейших пустынь планеты – ее возраст оценивают примерно в 55 миллионов лет. Она простирается вдоль побережья страны, а ее ландшафт состоит не только из песка: здесь есть гравийные равнины, сухие русла рек, каньоны и огромные дюны.

Именно в Намибии расположены знаменитые дюны солончака Соссусфлея. Некоторые из них достигают нескольких сотен метров в высоту и входят в число самых высоких песчаных дюн мира. Особенно узнаваемыми их делает красноватый цвет песка.

2. Пустыня встречается с Атлантическим океаном

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Пустыня Намиб простирается вдоль Атлантического океана, создавая пейзаж, напоминающий кадр из фантастического фильма. Что интересно, океан здесь совсем не похож на теплое море тропических курортов. Побережье находится под влиянием холодного Бенгельского течения, которое приносит прохладный воздух и способствует образованию туманов. Именно поэтому на побережье можно увидеть густой туман даже посреди пустыни.

Этот туман в сухой пустынной среде является важным источником влаги для растений и животных, которые приспособились использовать воду из тумана. Один из самых известных примеров – вельвичия удивительная. Это растение стало настоящим символом Намибии, ведь оно может жить сотни лет.



Песчаные дюны и океан в Намибии / Фото Depositphotos

4. На побережье есть место под названием Берег Скелетов

Северное побережье Намибии известно как Skeleton Coast – Берег Скелетов. Название связано с большим количеством кораблекрушений, костей животных и других останков, которые можно было увидеть на этом побережье.

Национальный парк Skeleton Coast простирается примерно на 500 километров от реки Угаб до реки Кунене. Здесь сочетаются Атлантический океан, песчаные дюны, гравийные равнины, сухие русла рек и каньоны.



Бакланы на Берегу Скелетов / Фото Depositphotos

5. Свой "Гранд-Каньон"

На юге Намибии расположен Fish River Canyon – каньон реки Фиш. Его длина составляет около 65 километров, а глубина местами достигает 549 метров. Его называют вторым по величине каньоном в мире после Большого каньона в США.

6. В пустыне можно встретить слонов и носорогов

В Намибии посреди пустыни обитают слоны, львы, черные носороги, ориксы, зебры и другие виды. Особенно известны пустынные слоны, которые приспособились преодолевать большие расстояния в поисках воды и пищи. Кроме того, в Намибии обитает одна из крупнейших в мире популяций капских морских котиков. Вдоль побережья насчитывается около 21 колонии этих животных, а общая численность морских котиков в стране достигает 1,5 миллиона млекопитающих.

Гепард в пустыне Намиб / Фото Depositphotos

7. Лучшее место для наблюдения за звездами

Намибия – одно из лучших мест на Земле для наблюдения за звездами. Обширные территории страны практически не заселены, а в пустынных районах отсутствует яркое городское освещение. Поэтому после захода солнца туристы могут легко увидеть большой звездопад.

Наблюдать за звездами можно в районе Намиб-Науклуфт – одном из крупнейших природоохранных районов страны. Здесь среди прочих туристических развлечений официально упоминаются и астронаблюдения.

Именно сочетание разнообразной природы – пустыни, океана, туманов и почти безлюдных просторов – делает Намибию одной из самых необычных стран для путешествия по Африке.