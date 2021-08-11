Зараз замок належить компанії NatureScot, одному з державних органів, відповідальних за природну спадщину нації. Проте ця організація не має достатньо коштів для ремонту королівських покоїв.

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Замок за 1 фут: деталі

Один із найяскравіших замків Шотландії, який вважається одним із улюблених принца Чарльза, шукає нових власників. Він розташований на віддаленому острові Ром. Вартість замку з королівськими кімнатами складає всього 1 фут, але новий господар має зробити тут капітальний ремонт. Попередня вартість робіт – 50 тисяч футів стерлінгів або 23,6 мільйона євро.

Замок побудували наприкінці ХІХ століття робітники з острова Ейгг з використанням червоного каменю. Його власником був ексцентричний ланкастерський мультимільйонер сером Джорджем Буллоу. Це був палац, який був однією з перших приватних резиденцій у Шотландії. Він мав електроенергію та внутрішню телефонну систему, був улюбленим місцем свого власника. Тут було багато вечірок, полювання на оленів та риболовлі.



Одна з кімнат замку Кінлоха / Фото The Daily Record

Номери викладені так, як це було б у період свого розквіту – відвідувачів зустрічають неймовірні скульптури, твори мистецтва та рояль Steinway. Тут є ліжка з балдахіном і танцювальний зал на пружинній підлозі зі стінами із золота-дамасу. Також тут є "оркестрони" – рідкісний механічний музичний пристрій, який імітує гру симфонічного оркестру. Він теж вимагає реставрації.

Власник NatureScot сподівається, що новий господар Кінлоха буде просувати не тільки замок, але й острів Рам та зробить його популярною локацією для мандрівників.



Вітальня замку Кінлоха / Фото The Daily Record