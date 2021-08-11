Сейчас замок принадлежит компании NatureScot, одному из государственных органов, ответственных за природное наследие нации. Однако эта организация не имеет достаточно средств для ремонта королевских покоев.

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Замок за 1 фут: детали

Один из самых ярких замков Шотландии, который считается одним из любимых принца Чарльза, ищет новых владельцев. Он расположен на удаленном острове Ром. Стоимость замка с королевскими комнатами составляет всего 1 фут, но новый хозяин должен сделать здесь капитальный ремонт. Предварительная стоимость работ – 50 тысяч футов стерлингов или 23,6 миллиона евро.

Замок был построен в конце XIX века рабочие с острова Ейгг с использованием красного камня. Его владельцем был эксцентричный Ланкастерский мультимиллионер сэром Джорджем Буллоу. Это был дворец, который был одним из первых частных резиденций в Шотландии. Он имел электроэнергию и внутреннюю телефонную систему, был любимым местом своего владельца. Здесь было много вечеринок, охота на оленей и рыбалки.



Одна з комнат замка Кинлоха / Фото The Daily Record

Номера расположены так, как это было бы в период своего расцвета – посетителей встречают невероятные скульптуры, произведения искусства и рояль Steinway. Здесь есть кровати с балдахином и танцевальный зал на пружинной полу со стенами из золота-Дамасу. Также здесь есть "оркестроны" – редкий механический музыкальный инструмент, которой имитирует игру симфонического оркестра. Он тоже требует реставрации.

Владелец NatureScot надеется, что новый хозяин Кинлоха будет продвигать не только замок, но и остров Рам и сделает его популярной локацией для путешественников.



Гостиная замка Кинлоха / Фото The Daily Record