Про це повідомляє пресцентр Укрзалізниці. Розповідаємо, які документи підготувати тим, хто збирається в Австрію.

Читайте також Мандрівка до Грузії, не виходячи з дому: які традиційні грузинські страви варто приготувати

В'їзд лише за наявності поважної причини

З 22 листопада у зв’язку із запровадженням загальнодержавного карантину в Австрії в’їзд для громадян України можливий за наявності поважної причини. Зокрема, відвідування родичів, лікування, сімейні обставини, службові поїздки, весілля, похорон тощо.

Документи для вакцинованих пасажирів

Для пасажирів, які пройшли вакцинацію або одужали від COVID-19 та прямують до Австрії з поважних причин, з 22 листопада 2021 року для в’їзду до країни потрібен:

або сертифікат про повну вакцинацію , якщо остання вакцинація, необхідна для повної імунізації, була зроблена більше ніж за 14 днів до в’їзду (сертифікат про вакцинацію вважається дійсним 9 місяців після останньої дози вакцинації);

, якщо остання вакцинація, необхідна для повної імунізації, була зроблена більше ніж за 14 днів до в’їзду (сертифікат про вакцинацію вважається дійсним 9 місяців після останньої дози вакцинації); або підтвердження про одужання після захворювання на COVID-19 (медична довідка про те, що інфекція була подолана за останні 180 днів, оформлена англійською або німецькою мовою).

Документи для невакцинованих пасажирів та дітей

Для невакцинованих пасажирів з 22 листопада 2021 року для в’їзду до країни потрібні документи:

підтвердження негативного результату тесту на COVID-19 (ПЛР-тест, зроблений не більше ніж за 72 години до в’їзду) та обов’язковий 10-денний карантин після в’їзду;

(ПЛР-тест, зроблений не більше ніж за 72 години до в’їзду) та обов’язковий 10-денний карантин після в’їзду; онлайн-реєстрація подорожі (Pre-Travel-Clearance – PTC, заповнити не раніше ніж за 72 години до в’їзду).

Підліткам віком від 12 до 18 років, які в’їжджають разом з вакцинованими дорослими, потрібен тест, але в цьому випадку вони не підлягають карантину. До неповнолітніх, які подорожують самостійно, застосовуються звичайні правила в’їзду.

Нагадаємо, що з 22 листопада в Австрії почали діяти суворі антиковідні обмеження. Заклади освіти працюють лише в онлайні, ресторани обслуговують навинос, скасовані усі масові заходи та культурні події. Мешканцям Австрії можна виходити з дому тільки за нагальної потреби. Сурові обмеження повинні сповільнити показники інфікування COVID-19.