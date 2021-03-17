Упродовж літнього сезону 2021 "Укрзалізниця" готова призначити понад 30 літніх поїздів. Вони курсуватимуть у найпопулярніших напрямках серед туристів.

Про це повідомив в.о. члена правління, директор філії "Пасажирська компанія" АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський. За його словами, зараз триває активна робота з підготовки рухомого складу, інфраструктури, організаційні заходи для забезпечення українців у залізничних перевезеннях влітку.

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Зважаючи на реалії сьогодення, ми очікуємо на збільшення кількості внутрішніх туристів і активно готуємося, – сказав Перцовський.

Він зауважив, що карантинні обмеження вносять свої корективи, але вони навчилися оперативно на них реагувати та запевняє, що суворе дотримання протикарантинних заходів робить поїзди більш безпечним транспортом для пасажирів.

Зазначається, що УЗ намагається зробити максимально зручні маршрути, щоб пасажири з різних регіонів України без пересадок діставалися курортних місць. Наприклад, в Азовському напрямку курсуватиме зручний нічний поїзд Київ – Бердянськ, а зі Львова поїздом можна буде дістатися до Новоолексіївки та Бердянська, з Лисичанська, Харкова – до Одеси.

Перцовський заявив, що вони працюють над створенням зручних маршрутів між містами-мільйонниками, зокрема, прямого сполучення між Харковом і Дніпром, Кривим Рогом і Одесою.

Усе, що зараз робиться, – робиться на ентузіазмі й орієнтується на вирішення суспільно важливих перевезень, оновлення рухомого складу і на клієнтський сервіс, – наголосив керівник пасажирського напрямку "Укрзалізниці".

Він також повідомив про запуск двоповерхових поїздів (The City Elephant) до кінця 2021 року і запровадження дитячих ланч-боксів для поїздів "Інтерсіті", які будуть доступні вже з 18 березня.