В течение летнего сезона 2021 "Укрзализныця" готова назначить более 30 летних поездов. Они будут курсировать в самых популярных направлениях среди туристов.

Об этом сообщил и.о. члена правления, директор филиала "Пассажирская компания" АО "Укрзализныця" Александр Перцовский. По его словам, сейчас идет активная работа по подготовке подвижного состава, инфраструктуры, организационные меры для обеспечения украинский в железнодорожных перевозках летом.

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Учитывая реалии сегодняшнего дня, мы ожидаем увеличения количества внутренних туристов и активно готовимся, – сказал Перцовский.

Он отметил, что карантин вносит свои коррективы, но они научились оперативно на них реагировать и уверяет, что строгое соблюдение противкарантинных мероприятий делает поезда более безопасным транспортом для пассажиров.

Отмечается, что УЗ пытается сделать максимально удобные маршруты, чтобы пассажиры из разных регионов Украины без пересадок доставались курортных мест. Например, в Азовском направлении будет курсировать удобный ночной поезд Киев – Бердянск, а из Львова поездом можно будет добраться до Новоалексеевки и Бердянска, из Лисичанска, Харькова – в Одессу.

Перцовский заявил, что они работае=ют над созданием удобных маршрутов между городами-миллионниками, в частности, прямого сообщения между Харьковом и Днепром, Кривым Рогом и Одессой.

Все, что сейчас делается, – делается на энтузиазме и ориентируется на решение общественно важных перевозок, обновление подвижного состава и на клиентский сервис, – отметил руководитель пассажирского направления "Укрзализныци".

Он также сообщил о запуске двухэтажных поездов (The City Elephant) до конца 2021 и введение детских ланч-боксов для поездов "Интерсити", которые будут доступны уже с 18 марта.