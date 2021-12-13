Укрзалізниця запустила найдовший пасажирський маршрут: що про нього відомо

13 грудня 2021 , 12:10
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Джерело:

пресслужба Укрзалізниці

Відсьогодні, 13 грудня, почав курсувати потяг № 5/6 Маріуполь – Рахів, який сполучає 7 областей. Він вважається найдовшим пасажирським залізничним маршрутом в Україні протяжністю 1 806 кілометрів.

У складі потяга 10 нових вагонів, збудованих вітчизняним виробником цьогоріч. Зазначається, що вони були придбані за кошти державного бюджету в межах реалізації програми Президента України Володимира Зеленського "Велике будівництво".

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Укрзалізниця запустила найдовший пасажирський рейс

Член правління компанії Олександр Перцовський заявив, що з нових вагонів, придбаних за бюджетні кошти, формують надважливі соціальні маршрути.

Цей поїзд охоплює майже всю країну та дасть можливість жителям багатьох населених пунктів без пересадки відвідати туристичні куточки України,
– зазначив він.

Найдовший пасажирський залізничний маршрут в Україні курсує із зупинками в Запоріжжі, Дніпрі, Білій Церкві, Львові, Івано-Франківську, Яремчі, Татарові, Ворохті, Ясіні та Квасах. Кінцева зупинка у найбільш високогірному місті України – Рахів.

Час в дорозі становить 27 годин 34 хвилини, якщо їхати з Маріуполя в Рахів, у зворотному напрямку – 28 годин 46 хвилин.

Карта руху нового маршруту


Карта нового маршруту Укрзалізниці

У складі поїзда плацкартні вагони, купе та люкс. Вагони оснащені:

  • сповивальними столиками;
  • екологічно чистими туалетами;
  • системами відеоспостереження в зонах спільного користування;
  • системою кондиціювання повітря;
  • розетками та USB-портами;
  • сигналізацією в кожному пасажирському купе;
  • пультами регулювання освітлення з 4 режимами;
  • індикаторами зайнятості вбиральні;
  • кнопками виклику провідника.
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Автор: Марта Касіянчук