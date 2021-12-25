Укрзалізниця запустила "Буковельський експрес": як він курсуватиме

25 грудня 2021 , 14:17
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Джерело:

"Укрзалізниця"

Укрзалізниця запустила експрес в Карпати. Він курсуватиме зі Львова до станції Ясіня та назад аналогічним маршрутом.

Потяг курсуватиме з 25 грудня 2021 року до 16 січня 2022 року. Про це розповів голова правління Укрзалізниці Олександр Камишін. 

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Укрзалізниця запустила потяг у Карпати

Укрзалізниця запустила "Буковельський експрес" за маршрутом Львів – Ясіня – Львів. Це вже четвертий маршрут, запущений цього року, який обслуговуватиме сучасний дизель-поїзд, придбаний у вітчизняного виробника,
– розповів Камишін. 

Потяг курсуватиме щодня, окрім 1 та 4 січня. З 16 січня – тільки у п'ятницю, суботу та неділю. В Укрзалізниці повідомили, що:

  • зі Львова поїзд відправлятиметься о 06:40 та прибуватиме на кінцеву станцію Ясіня о 12:25;
  • зупинятиметься на станціях Івано-Франківськ, Яремче, Микуличин, Татарів, Ворохта.
Зверніть увагу! В Укрзалізниці пригадали, що для проїзду пасажири повинні мати результат негативного ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, який чинний 72 години, або документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації або документ про одужання від коронавірусу в Дії. 

 

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Автор: Діана Квасневська