Укрзалізниця запустила "Буковельський експрес": як він курсуватиме

Укрзалізниця запустила експрес в Карпати. Він курсуватиме зі Львова до станції Ясіня та назад аналогічним маршрутом.

Потяг курсуватиме з 25 грудня 2021 року до 16 січня 2022 року. Про це розповів голова правління Укрзалізниці Олександр Камишін.

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Укрзалізниця запустила потяг у Карпати

Укрзалізниця запустила "Буковельський експрес" за маршрутом Львів – Ясіня – Львів. Це вже четвертий маршрут, запущений цього року, який обслуговуватиме сучасний дизель-поїзд, придбаний у вітчизняного виробника,

– розповів Камишін.

Потяг курсуватиме щодня, окрім 1 та 4 січня. З 16 січня – тільки у п'ятницю, суботу та неділю. В Укрзалізниці повідомили, що:

зі Львова поїзд відправлятиметься о 06:40 та прибуватиме на кінцеву станцію Ясіня о 12:25;

зупинятиметься на станціях Івано-Франківськ, Яремче, Микуличин, Татарів, Ворохта.

В Укрзалізниці пригадали, що для проїзду пасажири повинні мати результат негативного ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, який чинний 72 години, або документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації або документ про одужання від коронавірусу в Дії.

Коротко про новорічно-різдвяні рейси Укрзалізниці

В Укрзалізниці раніше розповіли, що на свята курсуватимуть 9 додаткових поїздів. Зокрема мовиться про поїзди № 235/236 Київ – Ужгород (через Славське), №249/250 Київ – Івано-Франківськ, Чернівці, №259/260 Суми, Київ – Ворохта. Повний список дивіться тут.

У компанії розповіли, що під час свят українці найчастіше прямують на Захід України. Великою популярністю користуються Львів, Ужгород та Чернівці.

Також у компанії запустили поїзд Інтерсіті+ "Лижний експрес" з Києва до Славського, що на Львівщині. Він попередньо курсуватиме три дні в грудні і три дні в січні 2022 року.

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