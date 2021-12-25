Поезд будет курсировать с 25 декабря 2021 года до 16 января 2022 года. Об этом рассказал председатель правления Укрзализныци Александр Камышин.

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Укрзализныця запустила поезд в Карпаты

Укрзализныця запустила "Буковельский экспресс" по маршруту Львов – Ясиня – Львов. Это уже четвертый маршрут, запущенный в этом году, который будет обслуживать современный дизель-поезд, приобретенный у отечественного производителя,
– рассказал Камышин.

Поезд будет курсировать ежедневно, кроме 1 и 4 января. С 16 января – только в пятницу, субботу и воскресенье. В Укрзализныце сообщили, что:

  • из Львова поезд будет отправляться в 06:40 и прибывать на конечную станцию Ясиня в 12:25;
  • будет останавливаться на станциях Ивано-Франковск, Яремче, Микуличин, Татаров, Ворохта.

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