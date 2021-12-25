Поезд будет курсировать с 25 декабря 2021 года до 16 января 2022 года. Об этом рассказал председатель правления Укрзализныци Александр Камышин.
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Укрзализныця запустила поезд в Карпаты
Укрзализныця запустила "Буковельский экспресс" по маршруту Львов – Ясиня – Львов. Это уже четвертый маршрут, запущенный в этом году, который будет обслуживать современный дизель-поезд, приобретенный у отечественного производителя,
– рассказал Камышин.
Поезд будет курсировать ежедневно, кроме 1 и 4 января. С 16 января – только в пятницу, субботу и воскресенье. В Укрзализныце сообщили, что:
- из Львова поезд будет отправляться в 06:40 и прибывать на конечную станцию Ясиня в 12:25;
- будет останавливаться на станциях Ивано-Франковск, Яремче, Микуличин, Татаров, Ворохта.
Коротко о новогодне-рождественских рейсах Укрзализныци
- В Укрзализныце ранее рассказали, что на праздники будут курсировать 9 дополнительных поездов. В частности говорится о поездах № 235/236 Киев – Ужгород (через Славское), №249/250 Киев – Ивано-Франковск, Черновцы, №259/260 Сумы, Киев – Ворохта. Полный список смотрите здесь.
- В компании рассказали, что во время праздников украинцы чаще всего направляются на запад Украины. Большой популярностью пользуются Львов, Ужгород и Черновцы.
- Также в компании запустили поезд Интерсити+ "Лыжный экспресс" из Киева в Славское на Львовщине. Он предварительно будет курсировать три дня в декабре и три дня в январе 2022 года.
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