Потяг курсуватиме з 25 грудня 2021 року до 16 січня 2022 року. Про це розповів голова правління Укрзалізниці Олександр Камишін.

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Укрзалізниця запустила потяг у Карпати

Укрзалізниця запустила "Буковельський експрес" за маршрутом Львів – Ясіня – Львів. Це вже четвертий маршрут, запущений цього року, який обслуговуватиме сучасний дизель-поїзд, придбаний у вітчизняного виробника,
– розповів Камишін.

Потяг курсуватиме щодня, окрім 1 та 4 січня. З 16 січня – тільки у п'ятницю, суботу та неділю. В Укрзалізниці повідомили, що:

  • зі Львова поїзд відправлятиметься о 06:40 та прибуватиме на кінцеву станцію Ясіня о 12:25;
  • зупинятиметься на станціях Івано-Франківськ, Яремче, Микуличин, Татарів, Ворохта.

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