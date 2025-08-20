Додаткові потяги курсуватимуть з Києва до Львова і навпаки. Також будуть додаткові рейси зі столиці до курортного Трускавця, тож жителям цих міст не потрібно буде турбуватися про доїзд на вікенд, розповідає 24 Канал з посиланням на Укрзалізницю.

Які додаткові потяги курсуватимуть?

Потяг № 249/250 Київ – Львів (відправлення з Києва та Львова відбудеться 27 та 28 серпня).

(відправлення з Києва та Львова відбудеться 27 та 28 серпня). Потяг № 220/219 Київ – Дніпро (відправлення з Києва та Дніпра буде 25, 28, 30, 31 серпня)

(відправлення з Києва та Дніпра буде 25, 28, 30, 31 серпня) Потяг № 159/160 Київ – Трускавець (відправлення з Києва та Трускавця заплановане на 1, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28 вересня та 3, 4, 5 жовтня).

(відправлення з Києва та Трускавця заплановане на 1, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28 вересня та 3, 4, 5 жовтня). Потяг № 218/217 Чоп – Львів (відправлення з Чопа та Львова: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 вересня).



Залізнична станція в Трускавці / Фото Tru.city

Також з 1 вересня і до початку 2026 року курсуватиме додатковий поїзд № 284/283 Ужгород — Київ. Рейси будуть через день.

Поїзд підв'язаний до Києва під швидкісними шляхами Харківського та Дніпровського напрямків, тож стане в нагоді, якщо з Харкова або Дніпра раптом на потрібну дату не залишилося вільних місць у Західному напрямку,

– прокоментували в Укрзалізниці.

Перевізник наголошує, що перед поїздкою варто ще раз переглянути актуальний розклад рейсів із проміжними зупинками. Це можна робити онлайн за посиланням.

Квитки доступні онлайн, у мобільному застосунку Укрзалізниці та в касах вокзалів.