Дополнительные поезда будут курсировать из Киева во Львов и наоборот. Также будут дополнительные рейсы из столицы в курортный Трускавец, поэтому жителям этих городов не нужно будет беспокоиться о доезде на уикенд, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю.

Какие дополнительные поезда будут курсировать?

Поезд № 249/250 Киев – Львов (отправление из Киева и Львова состоится 27 и 28 августа).

(отправление из Киева и Львова состоится 27 и 28 августа). Поезд № 220/219 Киев – Днепр (отправление из Киева и Днепра будет 25, 28, 30 30, 31 августа)

(отправление из Киева и Днепра будет 25, 28, 30 30, 31 августа) Поезд № 159/160 Киев – Трускавец (отправление из Киева и Трускавца запланировано на 1, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28 сентября и 3, 4, 5 октября).

(отправление из Киева и Трускавца запланировано на 1, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28 сентября и 3, 4, 5 октября). Поезд № 218/217 Чоп – Львов (отправление из Чопа и Львова: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 сентября).



Железнодорожная станция в Трускавце / Фото Tru.city

Также с 1 сентября и до начала 2026 года будет курсировать дополнительный поезд № 284/283 Ужгород - Киев. Рейсы будут через день.

Поезд подвязан к Киеву под скоростными путями Харьковского и Днепровского направлений, поэтому пригодится, если из Харькова или Днепра вдруг на нужную дату не осталось свободных мест в Западном направлении,

– прокомментировали в Укрзализныце.

Перевозчик отмечает, что перед поездкой стоит еще раз пересмотреть актуальное расписание рейсов с промежуточными остановками. Это можно делать онлайн по ссылке.

Билеты доступны онлайн, в мобильном приложении Укрзализныци и в кассах вокзалов.