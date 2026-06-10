Мандрувати влітку стане ще легше: Укрзалізниця анонсувала нові рейси та змінила маршрути

У літній сезон традиційно зростає попит на поїздки до туристичних регіонів та рідних, тому перевізники коригують графіки руху. Цьогоріч Укрзалізниця підготувала одразу низку оновлень для пасажирів.

Укрзалізниця адаптує розклад руху до літнього сезону, щоб якомога більше людей змогли відвідати рідних, якісно провести відпустку або відправити дітей на оздоровлення в гори. Оновлений графік почне діяти з 28 червня, а продаж квитків уже стартував.

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Що зміниться?

Загалом залізничники додали 12 нових рейсів, суттєво прискорили 3 поїзди, видовжили до гір 4 маршрути та перевели 8 поїздів, які курсували через день, у щоденний режим.

Флагманський поїзд "Єдність" курсуватиме до Рахова

Поїзд №1/2 "Єдність" подовжено до Рахова. Від 29 червня він курсуватиме за маршрутом Харків – Рахів замість Харків – Ворохта. Це найдовший маршрут флагманського поїзда в Україні – 1325 кілометрів. У його складі є жіночий та новий дитячий вагон.

Поїзд Київ – Рахів стане щоденним

Поїзд №55/56 Київ – Рахів курсуватиме щодня замість графіка через день. Це збільшить кількість місць на одному з найпопулярніших напрямків для сімейного відпочинку: від Вінниці, Хмельницького та Тернополя до Івано-Франківська, Яремчі, Татарова, Ворохти, Ясіні, Квасів і Рахова.

"Сакура" стане швидшою

Поїзд "Сакура" швидше курсуватиме між Києвом та Ужгородом. З Києва він відправлятиметься о 23:28 замість 17:41. У зворотному напрямку прибуватиме до Києва о 06:09 замість 09:58. До Хмельницького поїзд прибуватиме ще до опівночі.

Зміниться курсування поїздів Харків – Ужгород

Поїзд №113/114 Харків – Ужгород курсуватиме через день замість руху "по датах", що забезпечить зручніший доїзд із Харкова та Полтави до Рівного, Луцька та міст Закарпаття. Водночас інший рейс №45/46 Харків – Ужгород змінює маршрут через Поділля. Завдяки цьому мешканці Вінниці, Хмельницького та Тернополя зможуть дістатися Закарпаття у зручний час.

До Ясіні подовжили ще два маршрути

До станції Ясіня подовжено маршрути: №137/138 Київ – Ясіня замість Київ – Івано-Франківськ; №142/141 Чернігів – Ясіня замість Чернігів – Івано-Франківськ.

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Які нові поїзди з'являться?

Серед нових рейсів:

нічний експрес №83/84 Дніпро – Мукачево;

денний поїзд №153/154 Дніпро – Одеса (по датах);

№157/158 Київ – Івано-Франківськ;

№210/209 Миколаїв – Івано-Франківськ (через день);

№229/230 Харків – Кременчук (з 29 червня 2026 року).

Решту новинок за потрібним маршрутом можна переглянути у застосунку та на сайті Укрзалізниці.

При цьому зазначається, що рейси надходитимуть у продаж поступово, а деякі поїзди стануть доступними протягом найближчої доби – двох.

В Укрзалізниці також наголосили, що кількість вагонів не збільшилася, однак протягом кількох місяців компанія працювала над максимально ефективним використанням наявного рухомого складу, що й дозволило запровадити новий літній графік.