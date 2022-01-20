Це стосується й українців. Тож Укрзалізниця вирішила оприлюднити маршрути, які найбільше користувалися популярністю у 2021 році.

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Куди українці найчастіше їздили потягом у 2021 році

Лідером у перевезенні пасажирів та кількості зупинок на маршруті став поїзд, який прямує з Ужгорода до Лисичанська.

899 725 пасажирів – стільки перевіз у 2021 році поїзд №45/46 Ужгород – Лисичанськ і це рекордний показник. Цей поїзд також має і найбільшу кількість зупинок – 43,

– йдеться у повідомленні.

Цей потяг щоразу долає понад 1 650 кілометрів. Втім, як зазначається, це не найдовший маршрут в Україні.

5 найпопулярніших напрямків далекого сполучення:

№ 45/46 Ужгород – Лисичанськ (43 зупинки); № 68/67 Маріуполь – Львів (37 зупинок); № 69/70 Маріуполь – Львів (32 зупинки); № 120/119 Львів – Запоріжжя (33 зупинки); № 13/14 Київ – Солотвино (29 зупинок).

Торік ці потяги мали найбільшу кількість зупинок.



Найпопулярніші поїзди для українців на різдвяні свята / Інфографіка 24 каналу