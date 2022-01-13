Так, з 23 грудня 2021 року по 10 січня 2022 року найбільшим попитом серед пасажирів користувалися потяги "Лисичанськ - Ужгород" та "Дніпро - Трускавець".

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Західний напрямок став найпопулярнішим у період новорічних та різдвяних свят з 23.12.2021 по 10.01.2022 – на нього припало 44% пасажиропотоку Укрзалізниці,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що обсяги перевезень до рекреаційних зон Карпат збільшились навіть у порівнянні з допандемічним періодом 2019 / 2020 років.

Зокрема, по станції Татарів (Буковель) пасажиропотік зріс на 280 %, по станції Яремче – 56 %, Ясіня – трохи більше, ніж на 50 %, а по станції Ворохта збільшення становило майже 45 %.

Найпопулярніші потяги у святковий період:

№ 45/46 Ужгород – Лисичанськ (47,2 тисячі пасажирів);

(47,2 тисячі пасажирів); № 41/42 Дніпро – Трускавець (33,6 тисячі пасажирів);

(33,6 тисячі пасажирів); № 55/56 Київ – Рахів (29,1 тисячі пасажирів);

(29,1 тисячі пасажирів); № 135/136 Одеса – Чернівці (24,8 тисячі пасажирів

(24,8 тисячі пасажирів № 122/121 Миколаїв – Київ (24,6 тисячі пасажирів).

Також Укрзалізниця визначила популярні поїзди за абсолютним показником населеності: № 1/2 Івано-Франківськ – Костянтинівка, № 71/72 Київ – Запоріжжя, № 45/46 Ужгород – Лисичанськ.

Крім того, новопризначені поїзди, що курсують з 12 грудня 2021, користувались популярністю. Йдеться про наступні напрямки: Київ – Рахів, Львів – Бахмут, Маріуполь – Львів, Київ – Чоп та Маріуполь – Рахів.

Цікаво! Укрзалізниця призначила додаткові дати курсування "Лижного експреса", що курсує до Карпат. Пасажири можуть скористатися його послугами з 10 по 16 січня.