Это касается и украинцев. Поэтому Укрзализныця решила обнародовать маршруты, наиболее пользовавшиеся популярностью в 2021 году.

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Куда украинцы чаще всего ездили поездом в 2021 году

Лидером в перевозке пассажиров и количестве остановок на маршруте стал поезд, следующий из Ужгорода в Лисичанск.

899 725 пассажиров – столько перевозил в 2021 году поезд №45/46 Ужгород – Лисичанск и это рекордный показатель. Этот поезд также имеет и наибольшее количество остановок – 43,
– говорится в сообщении.

Этот поезд каждый раз преодолевает более 1 650 километров. Впрочем, как отмечается, это не самый длинный маршрут в Украине.

5 самых популярных направлений дальнего сообщения:

  1. № 45/46 Ужгород – Лисичанск (43 остановки);
  2. №68/67 Мариуполь – Львов (37 остановок);
  3. №69/70 Мариуполь – Львов (32 остановки);
  4. № 120/119 Львов – Запорожье (33 остановки);
  5. №13/14 Киев – Солотвино (29 остановок).

В прошлом году эти поезда имели самое большое количество остановок.


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