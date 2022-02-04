"Укрзалізниця" впродовж декількох місяців отримує безліч питань щодо купівлі квитків за "ковідну тисячу". Тому вирішила дати відповіді на найпоширеніші.

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Як розраховуватись за залізничні квитки "єПідтримкою"

У відомстві пояснили, що є декілька нюансів, які повинен знати кожен українець. Так, з інформації, наданої УЗ, серед них:

придбати квиток на потяг, який коштує понад тисячу гривень, з картки "єПідтримка" – неможливо. Річ у тім, що ліміт на купівлю квитків карткою дорівнює сумі коштів на ній;

"розбити" вартість проїзного документа на декілька частин для оплати двома картками також неможливо;

додати кошти зі звичайної карти на картку "єПідтримка" – не можна. Оскільки остання є цільовою, зарахування коштів на неї можливо лише у разі виплати державної допомоги для вакцинованих українців.

Тобто, ви можете оплатити один або два квитки з картки "єПідтримка", але сума не має перевищувати 1 000 гривень. Якщо ж хочете придбати інші квитки, то можете зробити це за кошти з будь-якої іншої платіжної картки.

Крім того, Укрзалізниця опублікувала відео, в якому показала, як придбати квитки онлайн за "ковідну тисячу".

Дивіться відеоінструкцію від УЗ: