"Укрзализныця" в течение нескольких месяцев получает множество вопросов насчет покупки билетов за "ковидную тысячу". Поэтому решила ответить на самые распространенные.

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Как рассчитываться за железнодорожные билеты "еПідтримкою"

В ведомстве объяснили, что существует несколько нюансов, которые должен знать каждый украинец. Так, по информации, предоставленной УЗ, среди них:

приобрести билет на поезд, который стоит свыше тысячи гривен, с карты "еПідтримка" – невозможно. Дело в том, что лимит на покупку билетов картой равен сумме средств на ней;

"разбить" стоимость проездного документа на несколько частей для оплаты двумя картами также невозможно;

добавить средства с обычной карты на карту "еПідтримка" – нельзя. Поскольку последняя является целевой, зачисление средств на нее возможно только в случае выплаты государственной помощи для вакцинированных украинцев.

То есть, вы можете оплатить один или два билета с карты "еПідтримка", но сумма не должна превышать 1 000 гривен. Если же хотите приобрести другие билеты, то можете сделать это на средства с любой другой платежной карты.

Кроме того, "Укрзализныця" опубликовала видео, в котором показала, как приобрести билеты онлайн за "ковидную тысячу".

Смотрите видеоинструкцию от УЗ:

Напомним: ранее в "Укрзализныце" обнародовали маршруты, наиболее пользовавшиеся популярностью в 2021 году.