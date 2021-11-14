Україну відвідало понад 3 мільйони туристів: звідки приїжджають найчастіше – перелік країн

Кількість іноземних гостей зросла на 12,6% у порівнянні з першими трьома кварталами 2020 року. Про це свідчать дані Державного агентства розвитку туризму України.

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Можна відмітити ріст потоків іноземців до України на 12,6% в порівнянні з першими трьома кварталами 2020 року. Протягом 2021 року до України приїхало понад 3 мільйони іноземців,

– йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що за цей період відбулася переорієнтація основних туристичних ринків для України.

Станом на жовтень 2021 року Україну відвідали 70% європейців, 25,5% туристів з країн Азії, 3% – з Північної Америки, 1,4% з країн Африки, 0,6% та 0,2% з Океанії та Південної Америки відповідно.

15 країн, з яких в'їхало до України найбільше туристів: