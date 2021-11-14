Україну відвідало понад 3 мільйони туристів: звідки приїжджають найчастіше – перелік країн

14 листопада 2021 , 17:39
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Джерело:

фейсбук ДАРТ України

У 2021 році сфера туризму почала потроху відновлюватися, зокрема і в Україні. В перші три квартали поточного року до нашої країни в'їхало чимало туристів.

Кількість іноземних гостей зросла на 12,6% у порівнянні з першими трьома кварталами 2020 року. Про це свідчать дані Державного агентства розвитку туризму України.

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Можна відмітити ріст потоків іноземців до України на 12,6% в порівнянні з першими трьома кварталами 2020 року. Протягом 2021 року до України приїхало понад 3 мільйони іноземців,
– йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що за цей період відбулася переорієнтація основних туристичних ринків для України.

Станом на жовтень 2021 року Україну відвідали 70% європейців, 25,5% туристів з країн Азії, 3% – з Північної Америки, 1,4% з країн Африки, 0,6% та 0,2% з Океанії та Південної Америки відповідно.

15 країн, з яких в'їхало до України найбільше туристів:

  1. Молдова – 744 630 (+125,4%);
  2. Росія – 411 373 (+128,3%);
  3. Польща – 209 039 (+78,2%);
  4. Румунія – 200 370 (+107,4%);
  5. Білорусь – 199 553 (+4,7%);
  6. Туреччина – 171 955 (91,4%);
  7. Угорщина – 152 390 (+56,8%);
  8. Німеччина – 111 675 (+181,1%);
  9. Ізраїль – 96 250 (+321,9%);
  10. США – 81 581 (+290,6%);
  11. Саудівська Аравія – 48 660 (+24 475,8%);
  12. Італія – 39 499 (+181,8%);
  13. Велика Британія – 37 384 (+146,1%);
  14. Індія – 34 947 (117,8%);
  15. Азербайджан – 33 410 (+202,3%). 


З яких країн приїжджає до України найбільше туристів / ДАРТ

Зверніть увагу! Євросоюз 9 листопада офіційно виключив Україну з "зеленого списку". Однак, чи пускати українців, кожна країна вирішує індивідуально. Наразі наших туристів готові приймати 15 країн: Кіпр, Естонія, Хорватія, Нідерланди, Чехія, Австрія, Данія, Бельгія, Ірландія, Швеція, Франція, Словаччина, Іспанія, Греція та Латвія.
Автор: Марта Касіянчук