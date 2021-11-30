В Україну масово з'їжджаються туристи із Саудівської Аравії: статистика за 2021 рік

За 9 місяців 2021 року в Україну прилетіло близько 48,7 тисяч туристів із Саудівської Аравії. За даними Державного агенства з розвитку туризму (ДАРТ), це в 10 разів більше, ніж за весь 2019 рік.

Агенство уточнило, що на території України вони витратили майже 100 мільйонів доларів. В основі розрахунків дані про мінімальні витрати одного туриста під час подорожі.

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Чому Україна стала популярною серед туристів із Саудівської Аравії

ДАРТ стверджує, що є кілька факторів, які зумовили такий наплив. Це, зокрема, промокампанії на ринку Саудівської Аравії, які були проведені напередодні. Агенство зазначає, що її вартість становила 120 тисяч доларів. Ще 26 тисяч доларів Україна витратила для проведення промотурів.

На український ринок у травні цього року вийшов лоукостер Саудівської Аравії / Фото postfactum

Крім цього, інтерес до України підігріло відкриття прямого авіасполучення між країнами. На український ринок у травні цього року вийшов провідний лоукостер Саудівської Аравії "Flynas". З України польоти здійснює компанія "SkyUp".

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Туристична галузь досі потерпає від COVID-19

Попри приріст туристів з Саудівської Аравії, ДАРТ зафіксувало значне зниження інтересу до України з боку Європи. Так, за перше півріччя 2021 року кількість туристів знизилася на 31,54% – до 1 мільйона 424,47 тисячі осіб. Частка європейських мандрівників скоротилася до 70,4% з 80% за аналогічний період 2020 року, тоді як частка туристів з Азії зросла з 10,3% до 24,4%.