Українці зможуть довше перебувати на території однієї з балканських країн: деталі

З 15 жовтня 2021 року балканська країна вирішила збільшити термін перебування для громадян України. Деталі – читайте далі!

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За інформацією ДАРТу, для громадян України, які планують подорожувати до Сербії, термін дозволеного перебування на території країни буде збільшено втричі.

З 15 жовтня 2021 року набирає чинності Угода про внесення змін до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Сербія про відмову від візових вимог для громадян, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що оновлена Угода передбачає збільшення терміну перебування українців та сербів на території держави іншої сторони в межах безвізу з 30 днів протягом 60 днів до 90 днів протягом 180 днів.

Умови в'їзду до Сербії

Українці, які мають намір подорожувати до Республіки Сербія, повинні надати один з наступних документів:

негативний ПЛР-тест, зроблений не пізніше ніж за 72 години перед в'їздом або антиген тест, зроблений за 48 годин;

антиген тест, зроблений за 48 годин; сертифікат про повну вакцинацію, виданий Сербією або іноземною державою, з якою Сербія має підписану угоду про визнання вакцинації або на умовах фактичного взаємного визнання вакцинації;

документ, який підтверджує перенесення хвороби COVID-19.

При цьому Республіка Сербія не визнає видані в Україні сертифікати вакцинації.