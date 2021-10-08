З 15 жовтня 2021 року балканська країна вирішила збільшити термін перебування для громадян України. Деталі – читайте далі!
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Сербія дозволила українцям довше перебувати на своїй території
За інформацією ДАРТу, для громадян України, які планують подорожувати до Сербії, термін дозволеного перебування на території країни буде збільшено втричі.
З 15 жовтня 2021 року набирає чинності Угода про внесення змін до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Сербія про відмову від візових вимог для громадян,
– йдеться у повідомленні.
Зазначається, що оновлена Угода передбачає збільшення терміну перебування українців та сербів на території держави іншої сторони в межах безвізу з 30 днів протягом 60 днів до 90 днів протягом 180 днів.
Умови в'їзду до Сербії
Українці, які мають намір подорожувати до Республіки Сербія, повинні надати один з наступних документів:
- негативний ПЛР-тест, зроблений не пізніше ніж за 72 години перед в'їздом або антиген тест, зроблений за 48 годин;
- сертифікат про повну вакцинацію, виданий Сербією або іноземною державою, з якою Сербія має підписану угоду про визнання вакцинації або на умовах фактичного взаємного визнання вакцинації;
- документ, який підтверджує перенесення хвороби COVID-19.
При цьому Республіка Сербія не визнає видані в Україні сертифікати вакцинації.