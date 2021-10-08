С 15 октября 2021 года балканская страна решила увеличить срок пребывания для граждан Украины. Детали – читайте дальше!

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Сербия позволила украинцам дольше находиться на своей территории

По информации ГАРТа, для граждан Украины, которые планируют путешествовать в Сербию, срок разрешенного пребывания на территории страны будет увеличено втрое.

С 15 октября 2021 года вступает в силу Соглашение о внесении изменений в Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Сербия об отказе от визовых требований для граждан,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что обновленное Соглашение предусматривает увеличение срока пребывания украинцев и сербов на территории государства другой стороны в пределах безвизового режима с 30 дней в течение 60 дней до 90 дней в течение 180 дней.

Условия въезда в Сербию

Украинцы, которые намерены путешествовать в Республику Сербия, должны предоставить один из следующих документов:

отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 72 часа перед въездом или антиген тест, сделанный за 48 часов;

антиген тест, сделанный за 48 часов; сертификат о полной вакцинации, выданный Сербией или иностранным государством, с которой Сербия подписала соглашение о признании вакцинации или на условиях фактического взаимного признания вакцинации;

документ, подтверждающий перенос болезни COVID-19.

При этом Республика Сербия не признает выданные в Украине сертификаты вакцинации.