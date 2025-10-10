Ми не раз чули про трагічні історії альпіністів, яким так і не вдалося завершити підйом на вершину світу. Та сьогодні ми хочемо розповісти вам про наших мужніх українців, які змогли підкорити Еверест. Залишайтесь з нами, щоб дізнатись деталі від 24 Каналу з посиланням на 4sport.ua.

Скільки українців змогли підкорити Еверест?

Станом на травень 2024 року 37 українських альпіністів (серед яких 6 жінок) здійснили 48 успішних сходжень на Еверест. Понад 25 разів піднімалися класичним маршрутом із південного боку – це Непальська сторона, а 21 раз із північного – це Тибетська сторона. Ще двічі обирали нові нестандартні шляхи.

Першими українцями на вершині були Сергій Бершов (місто Мерефа, Харківська область) та Михайло Туркевич (місто Донецьк), вони здійснились ці підйоми 4 травня 1982 року. Першою жінкою, яка підкорила Еверест стала Ірина Галай (місто Мукачево), підйом був 20 травня 2016 року.

Антоніна Самойлова на вершині Евересту / фото ПІК

Наймолодший підкорювач є Ярослав Самсоненко (місто Суми), йому було 23 роки й 1 день під час сходження 19 травня 2023 року. А найстарший є Сергій Бершов, який у 58 років здійснив третє сходження 29 травня 2005 року. Рекордсмен серед українців – це Валентин Сипавін, який піднявся на вершину цілих шість разів (2017, 2018, 2019, 2021, 2023, 2024), а серед жінок – це Антоніна Самойлова з трьома сходженнями (2022, 2023, 2024).

Які складнощі під час підйому на Еверест?

Підйом на Еверест – це не просто альпіністське досягнення, а справжнє випробування меж людських можливостей. Тут безліч складнощів: крижаний вітер, що ріже шкіру, нестача кисню, через яку кожен подих стає боротьбою, різкі зміни погоди, коли за хвилину сонце змінюється на снігопад. Довгі дні підйому у стані виснаження, боротьба з морозом, лавинами та нестачею сил. І найстрашніше, що ті, хто дістався вершини, не завжди можуть повернутися назад. Диво Гляд ділиться коментарями керівника групи – харків'янина Валентина Сипавіна:

Що значить постояти на висоті 8 800 метрів – людина потерпає від нестачі кисню, витрачає час, витрачає своє життя. Я вивчав усі ці нещасні випадки. Більшість з них – це коли люди, які не розрахували своїх сил, сходили на вершину і вмирали вже на спуску,

– розповідає він.

Витрати на сходження дуже великі: понад 30 тисяч доларів потрібно заплатити охочим, щоб зійти на Еверест. У цю суму входить переліт, офіційна перепустка на саму гору, оплата праці шерпів та гідів, а також майже двомісячне проживання в умовах високогір'я.

Куди можна вирушити в гірський похід?