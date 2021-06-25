Затвердження китайського CoronaVac дасть змогу українцям вільно подорожувати в ЄС. Звичайно, за умови проходження повного курсу щеплень.

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Що відомо про визнання китайських вакцин в ЄС

14 червня Рада Європейського союзу рекомендувала запровадити вільний в'їзд на свою територію туристам, щепленим від COVID-19. Вони мають пройти повний комплекс вакцинації не менше, ніж за 14 днів до подорожі однією зі схвалених Європейським агентством з лікарських засобів (EMA) вакцин. Це рішення набирає чинності з 1 липня 2021 року.

До списку схвалених препаратів у ЄС входять:

Pfizer / BioNTech;

AstraZeneca;

Moderna;

Johnson & Johnson.

Наразі китайської вакцини CoronaVac немає, але у перспективі європейський регулятор має її додати до переліку.

Кожна держава – член ЄС може самостійно ухвалювати рішення про відкриття кордонів для громадян третіх країн з урахуванням принципу взаємності в разі, якщо вони пройшли повну імунізацію вакцинами, сертифікованими Всесвітньою організацією охорони здоров'я,

– повідомили у МЗС України.

Крім того, у МОЗ України наразі закінчують підготовку шаблону сертифікату про вакцинацію. Після того, як його схвалить Кабмін, МЗС почне вести перемовини про взаємне визнання цих документів з іншими державами.

Звернуть увагу! Українці, які отримали повний курс китайського препарату CoronaVac також отримають свідоцтво про вакцинацію міжнародного зразка.