Утверждение китайского CoronaVac позволит Украинский свободно путешествовать в ЕС. Конечно, при условии прохождения полного курса прививок.

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Что известно о признании китайских вакцин в ЕС

14 июня Совет Европейского союза рекомендовал ввести свободный въезд на свою территорию туристам, привитым от COVID-19. Они должны пройти полный комплекс вакцинации не менее, чем за 14 дней до путешествия одной из одобренных Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) вакцин. Это решение вступает в силу с 1 июля 2021 года.

В список одобренных препаратов в ЕС входят:

Pfizer / BioNTech;

AstraZeneca;

Moderna;

Johnson & Johnson.

Сейчас китайской вакцины CoronaVac нет, но в перспективе европейский регулятор ее добавить в перечень.

Каждое государство – член ЕС может самостоятельно принимать решение об открытии границ для граждан третьих стран с учетом принципа взаимности в случае, если они прошли полную иммунизацию вакцинами, сертифицированными Всемирной организацией здравоохранения,

– сообщили в МИД Украины.

Кроме того, в Минздраве Украины пока заканчивают подготовку шаблона сертификата о вакцинации. После того как его одобрит Кабмин, МИД начнет вести переговоры о взаимном признании этих документов с другими государствами.

Обратят внимание! Украинцы, которые получили полный курс китайского препарата CoronaVac также получат свидетельство о вакцинации международного образца.