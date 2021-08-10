Початок регулярних перевезень почнеться 30 серпня. Він поєднуватиме Київ та місто Самарканд в Узбекистані.

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Рейс між Україною та Узбекистаном: деталі

Рейси відбуватимуться щотижня щопонеділка. Літаки здійматимуться у небо о з аеропорту "Жуляни" о 15:25 і приземлятися в містечку Самарканда о 22:05. Зворотні вильоти заплановані на 23:05 з прибуттям в Україну у вівторок о 2:35. Час у дорозі становитиме 4,5 – 5,5 годин залежно від напрямку.

Вартість квитків стартує від 9 600 гривень в обидва боки з ручною поклажею. Тобто пасажир може взяти на борт лише до 7 кілограмів поклажі.

Авіакомпанія отримала дозвіл на польоти до кінця травня 2022 року двічі на тиждень, але компанія наразі лише тестує попит маршруту. Ймовірно, рейс закінчиться до кінця жовтня, разом із літньою навігацією. Проте, як заявили керівники компанії, цей маршрут розглядають як цілорічний, тому при позитивній динаміці завантаження рейсів продовжить польоти на весь рік.